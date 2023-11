LIVE Olimpia Milano-Valencia 83-52, Eurolega basket in DIRETTA: l’Armani torna alla vittoria in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.21 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.20 L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina ritrova la vittoria in Eurolega superando 83-52 il Valencia. Top-scorer Nikola Mirotic con 19 punti, il migliore tra le fila della compagine spagnola è Jared Harper con 10.

FINISCE QUI! MILANO TORNA ALLA VITTORIA!

83-52 Penetrazione di Hall.

81-52 TRIPLA di Bortolani, la prima in Eurolega dell’ex Brescia.

78-52 Reuvers cerca di addolcire il passivo per Valencia.

78-50 Piazzato di Lo, 3’21” da giocare prima della sirena definitiva.

76-47 Penetrazione di Hall.

74-47 Bortolani bagna il suo esordio in Eurolega con due liberi.

72-47 Un libero di Davies.

72-46 SCHIACCIATA di Voigtmann.

70-46 Tripla di Harper.

70-43 Hall da tre sugli scadere dei 24, 7’02” da giocare.

67-43 Piazzato di Davies dalla media.

67-39 TRIPLA di Voigtmann.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

64-39 Liberi di Voigtmann, 59″ sul cronometro.

62-37 Tap-in di Voigtmann, 3’13” da giocare nel terzo quarto.

Non entra il libero aggiuntivo.

60-37 HINES! Canestro con fallo subìto, potenziale gioco da tre.

58-37 Un libero di Inglis.

58-36 Lopez-Arostegui da tre.

58-33 TRIPLA DI LO! 5’03” da giocare nel terzo quarto.

55-33 Poythress concede all’Olimpia il nuovo massimo vantaggio.

49-33 Due liberi di Ojeleye.

49-31 Mirotic si appoggia al tabellone.

47-31 TRIPLA DI LO!

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.20 23-12 e 21-19 i parziali di un primo tempo al termine del quale l’Olimpia Milano va al riposo con 14 punti di vantaggio sul Valencia. A tra poco per il racconto della ripresa su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

44-31 TRIPLA di Mirotic, un minuto per chiudere il primo tempo.

41-26 1/2 Melli in lunetta.

40-26 Ancora liberi per il Valencia che accorcia, 2/2 Davies.

40-24 Due liberi di Harper.

40-22 TRIPLA DI RICCI!

37-22 Lo si iscrive al tabellino del match.

35-22 Dentro il libero supplementare.

35-21 Schiacciata di Inglis che subisce anche fallo.

35-19 Tripla di Reuvers.

35-16 TRIPLA DI TONUT! C’è solo la squadra di Messina in campo ora.

32-16 Coast to coast di Flaccadori che si appoggia al vetro, 7’45” da giocare prima della sirena di metà gara.

30-16 2/2 Hines in lunetta.

28-16 Liberi di Ferrando.

28-13 Un libero di Pradilla per interrompere l’emorragìa valenciana.

28-12 TRIPLA DI TONUT DALL’ANGOLO!

Non entra il libero aggiuntivo.

25-12 HINES! Canestro con fallo subìto, potenziale gioco da tre.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

23-12 2/2 per l’ex Trento e Bayern Monaco.

Viaggio in lunetta per Diego Flaccadori.

21-12 FLACCADORI DAL PALLEGGIO! TRIPLA! +9 Milano, time out Valencia.

18-12 Penetrazione di Mirotic che si appoggia al tabellone.

16-12 Tripla di Harper.

16-9 ANCORA MIROTIC! ANCORA DA TRE! Massimo vantaggio Olimpia con 2’45” da giocare nel primo quarto.

13-9 TRIPLA di Mirotic.

10-9 Harper chiude un gioco a due, 4’32” per chiudere il primo parziale.

10-7 Poythress si appoggia al tabellone.

8-7 Schiacciata di Davies.

8-5 Tripla di Lopez Arostegui.

8-2 Piazzato di Mirotic, 6’45” da giocare nel primo quarto.

6-2 Taglio di Jovic che sblocca il punteggio del Valencia.

6-0 Tap-in in Mirotic dopo un rimbalzo offensivo.

4-0 Ne arrivano altri due per Milano con Mirotic.

Non entra il libero aggiuntivo.

2-0 POYTHRESS! Canestro con fallo subìto dal 2, potenziale gioco da tre.

SI PARTE!

20.25 Cinque minuti alla palla a due del match, tra poco si parte.

20.20 In corso la presentazione delle squadre al “Forum”.

20.15 Alle 20.45 invece la Virtus Bologna sarà in campo in casa del Real Madrid, clicca qui per la diretta.

20.10 Immagini del pre-gara dai social dell’Olimpia Milano:

20.05 In corso il riscaldamento al “Forum”, 1-5 il record dell’Olimpia fino a qui, 5-1 invece quello di Valencia.

20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVe testuale di Olimpia Milano-Valencia, settima giornata di andata della regular season di Eurolega.

LA DIRETTA LIVE DI REAL MADRID-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.45

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Valencia, settima giornata di andata della regular season di Eurolega. Gli uomini di coach Ettore Messina vanno a caccia di una vittoria al Forum per svoltare la stagione europea.

L’Olimpia Milano andrà a caccia di una vittoria in grado di far decollare un’annata finora partita male per gli uomini di Ettore Messina. 1-5 il record dell’Armani in Eurolega fino a questo punto, con la compagine meneghina uscita praticamente sempre sconfitta dal campo in Europa fatta eccezione per l’unico successo arrivato proprio al Forum con avversario l’Olympiakos.

In Lombardia arriverà un Valencia reduce invece da uno start esattamente opposto a quello dell’Olimpia. La squadra di coach Alex Mumbru è infatti stata protagonista di cinque vittorie e una sola sconfitta in queste prime sei giornate di Eurolega ed è reduce da due vittorie consecutive nella massima competizione cestistica continentale per club con Zalgiris Kaunas in trasferta e Alba Berlino in casa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Valencia, settima giornata di andata dell’Eurolega 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 al “Mediolanum Forum” di Assago, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Credit: Ciamillo