Volley femminile, Conegliano espugna Milano davanti ai 12.000 del Forum. Haak vince il duello con Egonu

Conegliano ha sconfitto Milano per 3-1 (23-25; 25-18; 25-20; 25-15) nel big match della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile, andato in scena di fronte ai 12.000 spettatori che hanno gremito il Mediolanum Forum di Assago (record di presenze per un incontro del campionato italiano). Le Pantere hanno perso in volata il primo set, poi hanno tirato fuori gli artigli e hanno ribaltato agevolmente la contesa, dominando la situazione e battendo la compagine meneghina per la seconda volta nel giro di otto giorni. Si tratta di una prova di forza davvero importante e che lancia un importante segnale anche in ottica scudetto.

Settimana scorsa la banda di coach Daniele Santarelli aveva alzato al cielo la Supercoppa Italiana battendo la formazione di Marco Gaspari a Livorno e oggi ha saputo ripetersi in trasferta. Le Campionesse d’Italia hanno infilato il quinto successo consecutivo in campionato e hanno agganciato Novara in testa alla classifica generale (entrambe con cinque partite disputate, le piemontesi giocheranno questa sera il derby con Cuneo). Milano incappa nel primo ko in campionato e per il momento resta in quarta posizione, a -4 dalla vetta della graduatoria.

Isabelle Haak ha vinto il rovente scontro diretto con Paola Egonu. La svedese ha primeggiato nel testa a testa tra gli opposti, mettendo a segno 18 punti e risultando decisiva in più occasioni. La veneta, grande ex della partita, si è fermata a quota 17, non riuscendo a dare quella sterzata necessaria per fare la differenza dopo aver portato a casa il primo set. Prova di spessore anche da parte della palleggiatrice Joanna Wolosz, della schiacciatrice Kelsey Robinson (17 punti) e dell’altro martello Kathryn Plummer (13), show sontuoso della centrale Sarah Fahr (16 punti, 6 muri). Tra le fila di Milano le migliori sono state Egonu e la schiacciatrice Myriam Sylla (11 punti, tornata in scena dopo il problema muscolare accusato settimana scorsa) sotto la regia di Alessia Orro (5).

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo