Contro chi gioca Jannik Sinner se Tsitsipas si ritira? L’allenamento abbandonato e il possibile sostituto

Stefanos Tsitsipas avrebbe accusato un fastidio al gomito destro durante il suo allenamento al PalaAlpitour di Torino, dove andranno in scena le ATP Finals dal 12 al 19 novembre. Il fuoriclasse greco, numero 6 al mondo e già capace di vincere questa competizione, aveva già abbandonato il torneo di fine stagione nel 2021 per un problema al gomito destro poi operato.

Il numero 6 al mondo dovrebbe essere il primo avversario di Jannik Sinner, ma ora il condizionale è dobbligo visto che l’ellenico ha abbandonato l’allenamento odierno. L’incrocio tra il greco e il tennista italiano è previsto per domenica 12 novembre (ore 16.30), ma cosa succederebbe se Stefanos Tsitsipas dovesse ritirarsi prima dell’inizio dell’incontro?

Il suo posto in tabellone verrebbe preso dalla prima riserva, ovvero il polacco Hubert Hurkacz, numero 9 al mondo. Jannik Sinner inizierebbe la propria avventura con una sua vecchia conoscenza, contro cui perse la Finale del Masters 1000 di Miami nel 2021 e con cui è in parità (2-2) nei precedenti, l’ultimo risale alla scorsa primavera quando l’azzurro si impose in rimonta agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

