L’Atalanta vola in Europa League, la Roma crolla in trasferta. Sigillo Fiorentina in Conference League

Dopo l’eccellente campagna in Champions League, caratterizzata da tre vittorie e un pareggio, l’Italia ha schierato tre squadre tra Europa League e Conference League. Sono arrivati due successi (Atalanta nella seconda competizione per importanza, Fiorentina nel torneo più giovane) e la sconfitta della Roma nella manifestazione cadetta.

L’Atalanta ha sconfitto lo Sturm Graz per 1-0 di fronte al proprio pubblico, che festeggia una splendida vittoria giunta al gol siglato da Djimsiti al 50′. La Dea ha conquistato la terza vittoria stagionale in Europa League, rimettendosi in moto dopo il pareggio di due settimane fa ottenuto contro la compagine austriaca.

I nerazzurri si sono confermati in testa alla classifica del gruppo D con 10 punti all’attivo, tre in più dello Sporting Lisbona che ha regolato il Rakow per 2-1. L’Atalanta si è così garantita la qualificazione alla fase a eliminazione diretta e ora lotterà con lo Sporting Lisbona per il primato nel raggruppamento che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale senza dover passare dai playoff.

La Roma è incappata nella prima sconfitta stagionale in Europa League. Dopo aver incamerato tre vittorie consecutive, la banda di Josè Mourinho è crollata per 2-0 nella tana dello Slavia Praga. La formazione ceca si è imposta grazie alle reti di Jurecka (al 50′) e Masopust (al 74′), i giallorossi non sono riusciti a reagire contro un avversario che avevano battuto due settimane fa con lo stesso punteggio allo Stadio Olimpico.

La compagine capitolina, che domenica sarà chiamata ad affrontare la Lazio in un roboante derby, è stata agganciata dallo Slavia Praga al primo posto della classifica del gruppo G con 9 punti all’attivo: +5 sul Servette (capace di battere lo Sherif Tiraspol per 2-1), entrambe sono a un passo dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta (la prima andrà direttamente agli ottavi, la seconda dovrà passare da un playoff).

La Fiorentina ha vinto il match di Conference League andato in scena sul campo del Cukaricki per 1-0 grazie al rigore trasformato da Nzola all’ottavo minuto. Dopo aver sconfitto i serbi di fronte al proprio pubblico con un sonoro 6-0, la Viola è riuscita a imporsi di misura in trasferta ed è balzata in testa alla classifica del gruppo F con due punti di vantaggio su Ferencvaros e Genk, che hanno pareggiato per 1-1 nello scontro diretto.

La Fiorentina, che nel weekend incrocerà il Bologna in campionato, tornerà in campo tra tre settimane per ospitare il Genk in un match cruciale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (la prima classificata accede direttamente agli ottavi di finale, la seconda passerà da un playoff, terza e quarta verranno eliminate dall’Europa).

