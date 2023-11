Basket, Ettore Messina: “Bene Maodo Lo e Flaccadori. Il mercato? Non prendiamo qualcuno tanto per prenderlo”

L’Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega. Le “Scarpette Rosse” di Ettore Messina si sono infatti imposte per 83-52 su un Valencia dominato praticamente dall’inizio alla fine, al Forum d’Assago, dai campioni d’Italia. Di seguito le parole in conferenza stampa dei due allenatori: Alex Mumbru, tecnico degli spagnoli, e di Ettore Messina, appunto, capoallenatore dell’Olimpia Milano.

Alex Mumbru: “Abbiamo iniziato concedendo 5 rimbalzi offensivi in pochi minuti e loro hanno segnato: questo era un segnale che oggi sarebbe stata una partita difficile. Siamo riusciti a reagire all’inizio del secondo quarto, poi però ci siamo persi nuovamente per strada subendo punti e tirando con percentuali con le quali è impossibile vincere. Facciamo i complimenti a Milano per la vittoria. La nostra difesa su standard non alti? Purtroppo oggi abbiamo presentato un roster con tante assenze, quindi non siamo riusciti a effettuare tante rotazioni e di conseguenza tutto è girato in maniera imperfetta incidendo tanto sulla difesa quanto sull’attacco”.

Ettore Messina: “Sapevamo che al Valencia mancavano dei giocatori importanti, ma sappiamo anche cosa voglia dire fronteggiare questa condizione perché è successo anche a noi. Abbiamo spinto, siamo entrati bene in campo trovando una partita completa. Bene la difesa, bene Mirotic, abbiamo mosso bene la palla e poi il secondo quintetto ha spaccato la partita.

Maodo Lo e Flaccadori? C’è stata ottima complementarità fra i due, hanno alternato il gioco coinvolgendo tutti. In generale stasera si è vista coesione.

La difesa? Stiamo riuscendo a trovare quintetti con equilibrio difensivo. Non tutti sono naturalmente portati per attitudine, però in queste partite siamo riusciti a trovare ordine. Vediamo in futuro. Shields oggi non ha segnato, sarebbe stato impensabile, prima della partita, pensare di vincere: invece abbiamo trovato altre risorse. Vorrei spendere anche due parole per Bortolami: ha trovato i primi punti in Eurolega di una carriera che ci auguriamo lunga.

Il mercato? Non possiamo prendere un giocatore tanto per prenderlo. Il mercato non offre molto, ma ci sono dei giocatori che stiamo seguendo. Ci vorrebbe un giocatore, playmaker, con un po’ di stazza: un facilitatore che faccia andare la palla e che sappia difendere.

Billy Baron? Spero di averlo in campo a dicembre. Tonut? Ha fatto una bellissima settimana, sta tirando con fiducia e in generale mi sembra sereno”.

Con questo successo l’Olimpia Milano “sistema” un po’ il suo record in Eurolega risalendo a 2 vinte e 5 perse, dopo 7 gare disputate. La prossima settimana i meneghini saranno attesi dal doppio turno: prima nel “derby italiano” a Bologna, contro la Virtus (14 novembre h 20.30) e poi in casa contro i turchi dell’Efes (16 novembre h 20.30).

Foto: Claudio Degaspari Ciamillo Castoria