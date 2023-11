La stampa estera celebra la Coppa Davis dell’Italia. E in Australia: “Prosegue la siccità”

Un’impresa che resterà sicuramente impressa nella storia di questo 2023, ma in generale nella storia dello sport italiano. L’Italia ieri ha conquistato a Malaga la Coppa Davis, guidata da uno Jannik Sinner devastante che ha chiuso i conti contro Alex De Minaur, relegando l’Australia al secondo posto.

Ad esaltare gli azzurri e, soprattutto, la stella altoatesina, sono arrivati messaggi da tutto il mondo. La Francia, con L’Equipe, ha titolato: “L’Insalatiera d’argento per l’Italia di Sinner, artefice del trionfo”. Sottolineando le parole del capitano australiano Lleyton Hewitt: “Nelle ultime settimane Jannik ha dimostrato perché è uno dei tre o quattro migliori giocatori al mondo. Ha confermato quanto mostrato sabato contro Djokovic. Penso che le condizioni e la superficie gli si adattino perfettamente, il che ci ha reso la vita piuttosto difficile. È un giocatore che ha molto da realizzare nella sua carriera”.

Su Sinner anche la Bbc ha quasi terminato gli aggettivi: “In forma stellare” o “dominante” per descrivere il numero 4 al mondo. Mentre il Guardian sottolinea: “Il trionfo potrebbe inaugurare un’era gloriosa per il tennis italiano”.

In casa Australia resta l’amaro in bocca come scritto dal Sydney Morning Herald: “L’Italia prolunga la ventennale siccità australiana in Coppa Davis, continua la lunga attesa dopo essere stata ampiamente battuta in finale”.

Foto: Lapresse