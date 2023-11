Golf: Tiger Woods, c’è l’Hero World Challenge 2023 per il ritorno in gara

Un field da 20 golfisti, tra i migliori al mondo, e un ambiente che lui conosce bene. A Tiger Woods tanto basta per tornare in gara per la prima volta dallo scorso aprile. Hero World Challenge: questa è l’occasione, il “suo” torneo, nel quale la sua fondazione riveste un ruolo importante. All’Albany Golf Course l’attesa è in larga misura per lui, che ha vinto per cinque volte, anche se l’ultima risale al 2011.

Chi vuole il tris è Viktor Hovland: il norvegese va alla caccia di un’impresa mai riuscita neppure a Tiger stesso. Non può raggiungere il terzo posto nell’OWGR, ma può andarci vicinissimo. Il meglio che può succedere, in termini di variazioni, è un passaggio di Brian Harman o dell’inglese Matt Fitzpatrick al numero 7: sul tavolo c’è anche il potenziale ritorno in top ten di Collin Morikawa.

Sarà grande battaglia per quello che è un evento dal quale si possono trarre utili indicazioni in vista di ciò che si vedrà nella prima parte del 2024. Il discorso riguarda in maniera marginale Tiger, c che ha una sua situazione particolare dovuta a tutti i guai fisici del recente passato, ma investe diversi altri. E, in particolare, c’è sempre Scottie Scheffler che può usare questo torneo per togliersi la nomea di eterno secondo e allungare ancora nel ranking mondiale.

Di seguito l’intero novero dei 20 partecipanti: Jason Day (Australia), Matt Fitzpatrick, Justin Rose (entrambi Inghilterra), Sepp Straka (Austria), Viktor Hovland (Norvegia), Keegan Bradley, Sam Burns, Wyndham Clark, Tony Finau, Rickie Fowler, Lucas Glover, Brian Harman, Max Homa, Collin Morikawa, Scottie Scheffler, Jordan Spieth, Justin Thomas, Tiger Woods, Cameron Young, Will Zalatoris (tutti USA).

Foto: LaPresse