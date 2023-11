Judo, doppia medaglia azzurra agli Europei! Bellandi argento nei -78 kg, Tavano bronzo nei pesi massimi

La terza e ultima giornata dei Campionati Europei Individuali 2023 di judo va in archivio all’Arena Sud de France di Montpellier con una doppia medaglia per l’Italia, che si sblocca proprio in extremis e scongiura il rischio di chiudere senza podi questa negativa edizione della rassegna continentale. Alice Bellandi si è messa al collo l’argento nei -78 kg, mentre Asya Tavano ha conquistato uno splendido bronzo nei pesi massimi.

Bellandi, protagonista di un cammino esaltante nelle eliminatorie in cui ha superato nell’ordine l’olandese Lieke Derks, la portoghese Patricia Sampaio e la sua ‘bestia nera’ Anna-Maria Wagner, è stata beffata in finale praticamente allo scadere dei quattro minuti regolamentari dall’improvviso O Uchi Gari della tedesca Alina Boehm, che ha messo a segno così il waza-ari decisivo senza concedere diritto di replica alla judoka bresciana. Argento dal retrogusto un po’ amaro per la numero 1 del ranking mondiale, che centra la seconda medaglia a livello continentale (dopo il bronzo di Sofia 2022) mancando però l’appuntamento con il primo titolo della carriera in un grande evento (fuori dal World Tour) tra le senior. Nei -78 kg sono salite sul podio anche l’israeliana campionessa iridata in carica Inbar Lanir e la lusitana Sampaio, entrambe in terza posizione.

Bella soddisfazione in chiave azzurra nei +78 kg, con Asya Tavano che ha reagito alla grande dopo il netto ko in semifinale contro l’israeliana Raz Hershko sconfiggendo nello spareggio per il bronzo l’olandese Karen Stevenson per waza-ari. Secondo podio consecutivo agli Europei Senior per la ventunenne friulana, che fu terza anche l’anno scorso a Sofia e adesso effettua un passo avanti importante in ottica pass olimpico per Parigi 2024. In questa categoria l’oro è andato alla beniamina locale Romane Dicko, mentre il secondo bronzo è stato centrato dalla neerlandese Marit Kamps.

Per quanto riguarda le altre finali di giornata, nei -90 kg si è materializzato il sorprendente successo del serbo Nemanja Majdov (al primo oro europeo senior della carriera) per ippon sul fenomeno georgiano campione olimpico in carica Lasha Bekauri, Bronzo all’ungherese Krisztian Toth e al turco Mihael Zgank. Sempre al maschile ma nei -100 kg è arrivata la vittoria per ippon dell’azero Zelym Kotsoiev sul georgiano Ilia Sulamanidze, mentre il podio è stato completato in terza piazza dallo spagnolo Nikoloz Sherazadishvili e dal russo Matvey Kanikovskiy. Trionfo finlandese nei +100 kg per Martti Puumalainen, che ha regolato nell’atto conclusivo il favorito georgiano Guram Tushishvili. Terza posizione per il russo Valeriy Endovitskiy e l’olandese Jelle Snippe.

Foto: IJF