Jannik Sinner senza rimpianti: “Sono un altro giocatore da inizio anno. Ora proviamo a far bene in Coppa Davis”

Niente da fare. Novak Djokovic si è confermato campione alle ATP Finals. Il serbo ha battuto in finale Jannik Sinner con un doppio 6-3 in un’ora e 43 minuti di gioco. Una prestazione straordinaria del n. 1 al mondo contro un Sinner che ha lottato duramente al termine di una settimana indimenticabile, ma le energie non erano le stesse che si sono viste negli altri incontri. Per Nole è arrivato quindi il settimo titolo in carriera alle Finals superando lo svizzero Roger Federer.

Nel corso della premiazione, Sinner ha reso omaggio al campione nativo di Belgrado: “Congratulazioni Nole: hai iniziato l’anno vincendo e hai chiuso…vincendo. Sei d’ispirazione per tutti noi. Congratulazioni a te e al tuo team. Grazie al mio team“, le parole di stima di Jannik.

“Negli ultimi 2-3 mesi ho giocato tante partite, anche oggi abbiamo capito che possiamo migliorare tanto. Possiamo guardare le cose positive di questa stagione. Adesso sono un altro giocatore rispetto a inizio stagione. Grazie al pubblico: mi avete accolto come un bambino, mi avete dato forza nei momenti difficili dentro e fuori dal campo. Adesso c’è la Coppa Davis, proveremo a fare bene anche lì“, ha concluso Sinner.

Appuntamento quindi per la Coppa Davis, con l’Italia che affronterà l’Olanda giovedì 23 novembre, a partire dalle ore 10.00. Si spera che Sinner riesca a recuperare le energie, visto quel che attende gli uomini di Filippo Volandri.

Foto: LaPresse