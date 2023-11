ATP Finals, Novak Djokovic stacca Federer e stabilisce il record assoluto. La classifica

Novak Djokovic, battendo Jannik Sinner, diventa un’altra volta l’uomo dei record. Per la settima volta, infatti, il serbo vince le ATP Finals, e lo fa con la sua solita implacabile capacità di elevare il livello nelle partite più importanti. Ormai questi incontri li gioca con forte esperienza: sa cosa significa partire bene, e da lì fa nascere tutto.

Oltre che partire, però, ha anche finito bene. E così si ritrova leader solitario della classifica dei plurivincitori dell’evento dei migliori otto di fine anno. Staccato Roger Federer, che fino ad ora condivideva con lui il primato. Il sorpasso è arrivato, nella sostanza, in anni consecutivi a Torino, dopo che il serbo già aveva vinto a Shanghai e a Londra. Un altro piccolo primato, perché solo loro due e Ilie Nastase si sono imposti in tre città differenti.

Non si allunga, dunque, una lista di campioni che ad oggi è lunga 25 nomi. Il primo fu Stan Smith, nel 1970, l’ultimo appunto Djokovic. In mezzo larga parte dei grandi di tutti i tempi, con più o meno fortuna in quello che un tempo era noto come il Masters.

Tra i nomi della storia di questo sport che mai hanno avuto fortuna alle Finals spicca in maniera fragorosa quello di Rafael Nadal, mai riuscito a conquistare l’ultimo atto che pure ha giocato due volte, contro Federer nel 2010 e contro Djokovic nel 2013.

CLASSIFICA VITTORIE ATP FINALS

7 Novak Djokovic

6 Roger Federer

5 Ivan Lendl, Pete Sampras

4 Ilie Năstase

3 John McEnroe, Boris Becker

2 Björn Borg, Lleyton Hewitt, Alexander Zverev

1 Stan Smith, Guillermo Vilas, Manuel Orantes, Jimmy Connors, Stefan Edberg, Andre Agassi, Michael Stich, Àlex Corretja, Gustavo Kuerten, David Nalbandian, Nikolay Davydenko, Andy Murray, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev

Foto: LaPresse