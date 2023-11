Italia-Turchia pallamano oggi in tv: orario, programma, streaming, Qualificazioni Mondiali 2025

Tutti uniti a caccia del miracolo. Oggi, domenica 5 novembre alle ore 18:00 si gioca presso il Centro Federale di Chieti Italia-Turchia, partita di ritorno valida per il primo turno delle Qualificazioni ai Campionati Mondiali del 2025.

Si tratterà a tutti gli effetti di un appuntamento proibitivo per gli uomini di Riccardo Trillini, reduci dal pesantissimo K.O rimediato in quel di Sakarya terminato con un mortifero 37-28. Sono dunque nove le reti che separano gli azzurri dai turchi, fattore che porterà gli avversari a una manovra molto lenta e di controllo.

Gli azzurri invece per cercare di compiere un’impresa quasi impossibile dovranno dimostrarsi fin dal primo secondo molto lucidi, cercando di non sbagliare passaggi e tiri facili non facendo respirare mai la compagine turca. Solo in questo modo si potrà tentare di ripristinare gli equilibri nei primi minuti, con la speranza di tenere alto il ritmo per tutta la durata del match.

Lo scontro tra Italia e Turchia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (canale 204 del telecomando) e, in streaming, su PallamanoTV oltre che su Sky Go e Now TV. Di seguito il programma completo.

ITALIA-TURCHIA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2025 PALLAMANO: PROGRAMMA COMPLETO

Ore 18:00: Italia-Turchia

COME SEGUIRE ITALIA-TURCHIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: diretta su Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: pallamano tv, Sky Go, Now Tv

