NBA, risultati della notte (4 novembre): Boston ancora imbattuta, vittorie di Philadelphia e Denver

Sono otto le partite di una notte NBA che vede ancora aperta la striscia di imbattibilità di Boston. Quinta vittoria consecutiva per i Celtics, che vincono anche sul campo dei Brooklyn Nets per 124-114. Dopo aver chiuso all’intervallo sul +12, Boston ha subito la rimonta dei padroni di casa, ma ha cambiato nuovamente marcia nell’ultimo quarto, andando a prendersi il successo. Protagonista indiscusso del match Jayson Tatum con i suoi 32 punti ed 11 rimbalzi, mentre Jrue Holiday si conferma un tassello chiave nella nuova Boston, sfiorando la tripla doppia con 18, 10 assist e 9 rimbalzi. Importanti anche i 23 di Jaylen Brown ed i 22 di Kristaps Porzingis, mentre il migliore per Brooklyn è Cam Thomas, autore di 27.

Ottimo anche l’avvio di stagione dei Philadelphia 76ers. Dopo la sconfitta all’esordio con Milwaukee, la squadra di Nick Nurse ha infilato quattro successi consecutivi, compreso l’ultimo casalingo contro i Phoenix Suns, che invece sono alla terza sconfitta di fila. Finisce 112-100 per i Sixers, che hanno praticamente sempre avuto il controllo del match, trascinati come di consueto dalla coppia Embiid-Maxey: 26 punti ed 11 rimbalzi per il lungo, 22 e 10 assist per il play. Determinanti anche i 25 di Kelly Oubre Jr, grande sorpresa di questo avvio di Philadelphia. Suns senza Booker e Beal ed ai quali non è bastato Kevin Durant da 31.

Sesto successo su sette partite giocatore per i campioni in carica. I Denver Nuggets si scatenano nel secondo tempo contro i Chicago Bulls, imponendosi per 123-101 grazie ad un terzo quarto da 35-21. Nikola Jokic va ad un passo dalla tripla doppia, visto che chiude con 28 punti, 16 rimbalzi e 9 assist. Ottimo anche il contributo di Michael Porter Jr con 27, mentre nei Bulls il solo Nikola Vucevic (19) prova a tenere testa a Denver.

Comincia con una sconfitta il primo viaggio ad Est della stagione per i Los Angeles Lakers. Dopo il successo di misura di qualche giorno fa, questa volta James e compagni cadono sul campo degli Orlando Magic, che si prendono la rivincita con un perentorio 120-101. Un dominio assoluto dei padroni di casa, che mettono in chiaro le cose già dopo il primo quarto (39-25). Super partita di Paolo Banchero con 25 punti, 10 assist e 7 rimbalzi ed anche di Franz Wagner (26), mentre ai Lakers non bastano i 24 di LeBron e la doppia doppia di Anthony Davis (28 e 13 rimbalzi).

Cinque punti e due rimbalzi in nove minuti di gioco per Simone Fontecchio nella dura sconfitta dei suoi Utah Jazz sul campo dei Minnesota Timberwolves, che vincono con il punteggio di 123-95. Decisivi i 31 punti di Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns da 25, mentre per Utah il migliore è Lauri Markkanen con 22.

Non bastano i 50 punti segnati nel terzo quarto agli Indiana Pacers per avere la meglio sugli Charlotte Hornets, che vincono 125-124 in un finale rocambolesco, dove succede di tutto, compresi una serie infinita di errori (libero del pareggio di Hield e palla persa da Haliburton sull’ultimo possesso). Charlotte è guidata dal career-high di Mark Williams (27 punti), mentre Indiana perde nonostante i 43 (25 nel solo terzo quarto) e 12 assist di Tyrese Haliburton.

Le doppie doppie di Trae Young (22 punti e 12 assist) e Jalen Johnson (21 e 11 rimbalzi) guidano gli Atlanta Hawks al successo per 123-105 sui New Orleans Pelicans di Zion Williamson da 25. Vincono anche gli Houston Rockets, che superano nettamente i Sacramento Kings per 107-99 con 26 punti di Dillon Brooks.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 112-100

Indiana Pacers – Charlotte Hornets 124-125

New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks 105-123

Orlando Magic – Los Angeles Lakers 120-101

Brooklyn Nets – Boston Celtics 114-124

Houston Rockets – Sacramento Kings 107-89

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 123-95

Denver Nuggets – Chicago Bulls 123-101

Foto: LaPresse