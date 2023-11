Italia-Serbia, semifinale Coppa Davis: orari, programma, tv, streaming

Sarà la Serbia l’avversaria dell’Italia nella seconda semifinale delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis in corso a Malaga, in Spagna: dopo il successo degli azzurri per 2-1 sui Paesi Bassi al doppio decisivo, i balcanici hanno liquidato con un perentorio 2-0 la Gran Bretagna dopo i due singolari, senza dover ricorrere al match di doppio.

Nella parte bassa del tabellone il penultimo atto tra Italia e Serbia andrà in scena sabato 25 novembre dalle ore 12.00, mentre nella parte alta la semifinale sarà Finlandia-Australia, in programma venerdì 24 novembre dalle ore 16.00. In entrambi i casi dopo la sfida tra i numeri 2, toccherà ai numeri 1 dei due Paesi affrontarsi, poi in caso di 1-1 ci sarà il doppio decisivo a determinare l’esito della sfida.

Per Italia-Serbia della semifinale delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (passaggio dalle 13.00 alle 13.30 su Rai Sport HD) e Sky Sport Tennis, mentre per il confronto la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now e SuperTenniX. La diretta live testuale di tutti i match sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO FINALI COPPA DAVIS 2023

Sabato 25 novembre, Malaga (Spagna)

Semifinale

12.00 Italia-Serbia – Diretta tv Rai 2 HD (passaggio 13.00-13.30 Rai Sport HD), Sky Sport Tennis

CONVOCATI

Italia

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Simone Bolelli

Capitano: Filippo Volandri

Serbia

Novak Djokovic

Laslo Djere

Dusan Lajovic

Miomir Kecmanovic

Hamad Medjedovic

Capitano: Viktor Troicki

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Italia-Serbia

Dalle ore 12.00

Primo singolare (Tra i numeri 2) – Possibile sfida Matteo Arnaldi-Miomir Kecmanovic

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1) – Possibile sfida Jannik Sinner-Novak Djokovic

A seguire (eventuale)

Doppio – Possibile sfida Jannik Sinner/Lorenzo Sonego-Novak Djokovic/Dusan Lajovic

PROGRAMMA FINALI COPPA DAVIS 2023: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Italia-Serbia su Rai 2 HD (passaggio 13.00-13.30 Rai Sport HD), Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: per Italia-Serbia su Rai Play, Sky Go, Now, SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per Italia-Serbia su OA Sport.

Foto: LaPresse