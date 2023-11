Italia in Finale di Coppa Davis juniores! Cinà e De Marchi show, USA ko: caccia alla mini Insalatiera

L’Italia ha sconfitto gli USA per 2-1 e si è qualificata alla Coppa Davis juniores, quello che nei fatti è il Mondiale Under 16 per Nazionali di tennis. Gli azzurri capitanati da Nicola Fantone sono riusciti ad avere la meglio contro la quotata formazione americana sulla terra rossa di Cordoba (Spagna) e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della competizione, vinta soltanto una volta dal Bel Paese (bisogna tornare indietro al 2012 per trovare l’affermazione della squadra guidata da Gianluigi Quinzi e Filippo Baldi).

Andrea De Marchi ha battuto Maxwell Exsted per 6-3, 6-3 e Federico Cinà, già capace di raggiungere la semifinale agli ultimi US Open juniores, ha sconfitto in rimonta Darwin Blanch con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-2. A punteggio acquisito si è comunque giocato il doppio finale vinto da Exted e Jagger Leach contro De Marchi e Matteo Sciahbasi per 6-2, 2-6, 10-8. Ora si sogna di alzare al cielo la mini Insalatiera in vista della Coppa Davis dei grandi in programma dal 21 al 26 novembre a Malaga con l’Italia protagonista.

L’Italia tornerà in campo domenica 5 novembre (a partire dalle ore 10.00) per affrontare la Repubblica Ceca (capace di battere la Spagna per 2-1 al doppio di spareggio). I nostri portacolori avevano perso contro la Spagna nella fase a gironi, riuscendo comunque a superare il turno grazie ai successi ottenuti contro Corea del Sud e Kazakhstan, poi nei quarti di finale avevano regolato la Germania. Maxim Mrva, Jan Kumstat, Martin Doskocil sono i giocatori cechi capitanati da Josef Cihak.