IL SOGNO CONTINUA! Jasmine Paolini doma Zidansek e porta l’Italia in finale di Billie Jean King Cup!

Il tennis femminile italiano torna grande! Jasmine Paolini mette il punto esclamativo sulla partita contro la Slovenia e porta il tricolore in finale di Billie Jean King Cup, a distanza di dieci anni dall’ultima volta, quando il torneo si chiamava ancora Fed Cup; la nativa di Bagni di Lucca si impone in tre set su Tamara Zidansek con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 in poco più di due ore, nel modo in cui questo gruppo ci ha abituato: forti di testa, di mente e di cuore prima che di tecnica, fino ad ottenere un risultato strabiliante.

LA CRONACA – Il primo set parte in maniera difficile per Jasmine, che deve subito salvare due palle break; l’incrociato, prima di dritto che di rovescio, le viene incontro. L’inizio della sfida conferma che il servizio non è necessariamente un fattore: Paolini vola avanti sul 2-0 granzie ad una gran risposta di rovescio, per poi farsi riprendere nel gioco successivo venendo trafitta da due dritti e regalando il 2-1 con una smorzata poco performante. Ma l’azzurra non è doma e sa di poter prendersi il punto: una risposta aggressiva seguita dal dritto in avanzamento le permettono di volare sul 4-1 confermando il break e portandosi a casa la frazione strappando di nuovo la battuta all’avversaria.

Che però prende in controtempo Paolini in apertura di secondo set: tanta, tantissima aggressività in risposta per tenere lontano dal campo l’azzurra: due dritti permettono a Zidansek di mettersi in testa a fare l’andatura. L’azzurra reagisce grazie ad un paio di regali della slovena, ma incappa in un altro gioco difficoltoso, con la numero 100 al mondo che non si lascia pregare portandosi sul 3-1 con la diagonale di dritto. Jasmine non riesce più a procurarsi occasioni e vede il secondo set scivolare via con una sua risposta che si infrange sul nastro.

E l’avvio di terzo set sembra una diretta conseguenza, quando l’azzurra si ritrova quasi a regalare il break di margine a Zidansek che pare giocare su una nuvola. Jasmine però non molla: fa le prove generali nel quinto gioco quando la potenza avversaria non le permette di sfruttare cinque palle break, ma la slovena inizia a sentire il peso della partita. Messa alle spalle dal dritto inside out di Paolini, la numero 100 al mondo commette un doppio fallo che regala il controbreak nel quarto game, ed il finale dell’ottavo gioco è identico dopo che Jasmine si procura la palla del 5-3 con un dritto incrociato da applausi. L’azzurra va a servire per il match e non trema, chiudendo con una volée a rete e mandando in visibilio tutto il gruppo italiano capitanato da Tathiana Garbin.

Paolini ringrazia la ottima percentuale di prime di servizio, 76%, con cui non concede nemmeno troppo, 38/61, mentre è 10/19 con la seconda. Ed è molto ficcante in risposta, procurandosi 13 palle break (concretizzandone 6) grazie anche ai suoi 24 vincenti, più rispetto ai 20 di Zidansek che si lecca le ferite con i suoi quattro doppi falli, due valevoli per due break in favore dell’azzurra.

Foto: LaPresse