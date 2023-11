BJK Cup, Garbin esulta: “Le ragazze devono essere fiere. In finale ci divertiremo”

L’Italia del tennis esulta con le ragazze di Tathiana Garbin. La selezione azzurra torna in finale di Billie Jean King Cup dopo dieci anni, dopo il trionfo del 2013 di Cagliari con la Russia quando il torneo si chiamava ancora Fed Cup; un percorso lungo per il capitano, che ha fatto crescere le proprie ragazze da quando le ha prese sotto la sua ala nel 2017.

E proprio da questo parte Garbin parlando ai microfoni di Supertennis: “Quello che abbiamo realizzato oggi è un sogno che parte da lontano. Abbiamo lavorato tanto, dalle ragazze al team alla federazione che ci ha sempre creduto: un gran lavoro di squadra. Sono in preda a un turbinio di emozioni, le ragazze mi rendono orgogliosa. Devono essere fiere di quanto hanno fatto, domani sarà un altro giorno ma ci divertiremo“.

Garbin continua a sottolineare questo percorso di crescita lungo sei anni: “Ho conosciuto queste ragazze che erano giovanissime, ho visto Jasmine e Martina debuttare a Forlì, è un’emozione ancor più grande perché è un successo costruito da lontano. Una mentalità così lungimirante è un esempio per i giovani che vogliono tutto e subito. Le ragazze hanno costruito nel tempo la loro carriera e lo hanno fatto nella maniera migliore“.

Le azzurre hanno trovato un’atmosfera favorevole sin da inizio torneo, buona parte di Siviglia tifa azzurro: “Un pubblico fantastico, ci troviamo benissimo. Noi siamo un po’ spagnoli e loro un po’ italiani, è una simbiosi che ci può stare: sono contento che le ragazze abbiano conquistato il pubblico”. E ora, c’è una finale in ballo: “Non ci accontentiamo. Ora celebriamo il risultato ma domani saremo in campo per vincere, chiunque sia il nostro avversario. Abbiamo dalla nostra la forza e la passione degli italiani, che spero arrivino da noi domani“.

Foto: LaPresse