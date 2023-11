Il giorno di Italia-Olanda. Puppo: “Credo giochi Musetti nel primo singolare, Sonego verso il doppio”

Tutto pronto o quasi in quel di Malaga per la Nazionale italiana di tennis che si prepara a scendere in campo sul cemento spagnolo in vista del quarto di finale di Coppa Davis contro l’Olanda. A presentare la sfida è stato Dario Puppo nell’ormai consueta trasmissione di Sport2U TennisMania.

Gli olandesi: “Sono molto curiosi di sapere chi sarà il rivale di van de Zandschulp nel primo singolare. Loro hanno scelte obbligate a livello individuale. Arnaldi e Musetti hanno le maggiori chance, Sonego forse un po’ meno, visto che giocherà quasi sicuramente il doppio. Ci credono nel poter battere l’Italia e fare la sorpresa”.

Sull’Italia: “Gli azzurri sono assolutamente favoriti, ma l’ostacolo più importante è questo quarto di finale. È vero che potenzialmente dopo ci sarebbe Djokovic, ma con la Serbia il doppio inciderebbe meno sulla carta. La superficie tutto sommato non dispiace a Sinner e all’Italia. Anche se, almeno secondo la mia opinione, l’Italia avrebbe preferito la terra rossa almeno per giocare il doppio in altre condizioni”.

Il possibile doppio dell’Italia: “Vedrei bene Musetti-Sonego, ma non è l’unica possibilità. È stato portato Bolelli per farlo giocare. Bisogna concentrarsi anche sul futuro, sempre se ci arriviamo. In ogni caso a Bologna mi è piaciuto il doppio e va bene”.

Su Arnaldi: “È qualche settimana che non gioca, non so qual è la sua condizione fisica o se ha qualche problemino. Staranno facendo tutte le valutazioni del caso. Al momento sembra, almeno dal tono delle interviste, che vada in campo Musetti”.

Su Berrettini che sarà presente in panchina: “Forse è stata data troppa attenzione all’arrivo di Matteo, che in ogni caso non gioca. La presenza di una figura del genere può essere importante per il gruppo. Non vorrei che però ci si concentrasse in troppo su questa situazione. Sta uscendo un po’ dai radar, ha diversi punti in scadenza. Da capire la sua programmazione e il suo futuro”.

Sull’organizzazione: “Continuo a non capire questi orari, la programmazione dei vari incontri, resto molto perplesso”.

Foto: Lapresse