Hockey prato, definite le avversarie dell’Italia nel Preolimpico femminile: in India per fare la storia a gennaio

Al termine dei Giochi Panamericani e del Preolimpico continentale africano, la Federazione Internazionale ha reso nota la composizione delle Pool che ospiteranno i tornei globali di qualificazione olimpica di hockey su prato verso Parigi 2024. L’Italia sarà protagonista solo al femminile e prenderà parte al Preolimpico di Ranchi (in India) dal 13 al 19 gennaio 2024.

Le Azzurre, che occupano la 19ma posizione nel ranking mondiale, se la vedranno con Germania (n. 5 al mondo), India (6), Nuova Zelanda (9), Giappone (11), Cile (14), Stati Uniti (15), e Repubblica Ceca (25). Le prime tre classificate (quindi le due finaliste e la vincente dello spareggio 3°/4° posto) staccheranno il pass a cinque cerchi.

Questi 8 Paesi verranno suddivisi in due raggruppamenti e solo le prime due di ciascun girone accederanno alle semifinali, restando in corsa per la qualificazione olimpica. L’altro Preolimpico femminile si terrà invece a Valencia con protagoniste Belgio, Gran Bretagna, Spagna, Corea del Sud, Irlanda, Canada, Malesia e Ucraina.

Stabilita anche la composizione dei Preolimpici maschili, purtroppo senza l’Italia (già eliminata dalla corsa per Road to Paris 2024: a Muscat giocheranno i padroni di casa dell’Oman oltre a Gran Bretagna, Germania, Nuova Zelanda, Malesia, Pakistan, Canada, Cile e Cina, mentre a Valencia scenderanno in campo Spagna, Belgio, Corea del Sud, Irlanda, Giappone, Austria, Egitto e Ucraina.

Foto: FB FIH