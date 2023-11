Basket: la Reyer Venezia ospita l’Olimpia Ljubljana in EuroCup, Trento fa visita allo Slask Wroclaw

È iniziata oggi un’altra settimana e si avvicina dunque sempre più il momento delle competizioni europee per club di basket. Tra le compagini che giocheranno in questi giorni ci saranno anche la Reyer Venezia e Trento, che scenderanno in campo nella sesta giornata di EuroCup.

La prima squadra impegnata sarà la Reyer Venezia, che sfiderà domani in casa alle ore 20:00 il Cedevita Olimpija Ljubljana di Simone Pianigiani. I ragazzi di Spahija non stanno vivendo il loro momento migliore, come testimoniano anche le due sconfitte consecutive tra EuroCup (contro il Besiktas) e Serie A (contro Pistoia), e cercheranno dunque di riscattarsi. Sulla carta i lagunari, attualmente ottavi nel girone A con un record di 1-4, sembrano avere qualcosa in più rispetto alla squadra slovena, ma questo non vuol dire che sarà facile vincere.

Anzi, servirà sicuramente una prestazione di grande attenzione per portare a casa il successo, perché, nonostante le cinque sconfitte nelle prime cinque giornate, il Cedevita Olimpija Ljubljana può fare male, soprattutto con alcuni elementi di grande valore. Su tutti Klemen Prepelic (14.5 punti e 10.0 assist di media nelle due partite che ha giocato) e Jake Blazic (13.6), ma attenzione anche a Dj Stewart (12.0) e ai centri Karlo Matkovic (11.2 punti e 6.2 rimbalzi a match fino ad adesso) e Amadou Sow (8.6 punti e 6.8 rimbalzi).

Mercoledì alle 20:00 sarà invece il turno di Trento: i ragazzi di Paolo Galbiati, reduci da addirittura cinque successi di fila tra campionato (dove ora sono primi insieme alla Virtus Bologna) ed EuroCup, affronteranno in trasferta lo Slask Wroclaw. Come la Reyer Venezia, anche Trento, in questo momento settimo nel girone B di EuroCup con 2-3 (stesso score del Buducnost quinto), partirà favorito per la vittoria, ma anche in questo caso bisognerà prestare molta attenzione agli avversari.

Infatti, sebbene la squadra polacca abbia finora perso tutte le partite nell’attuale EuroCup e al contempo stia faticando parecchio in campionato (dove si trova al 10° posto con un record di 3-4), lo Slask Wroclaw, che ha appena cambiato allenatore passando da Oliver Vidin a Jacek Winnicki, può contare su diversi giocatori di valore che potrebbero risultare incisivi. Tra questi i più pericolosi sulla carta sono il centro Dusan Miletic (13.8 punti e 7.4 rimbalzi di media finora) e Lukasz Kolenda (12.3), ma occhio anche ad Hassani Gravett (10.6) e Michal Sitnik (12.0 punti e 6.0 rimbalzi nell’ultima partita).

Credit: Ciamillo