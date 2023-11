Hockey pista: nei postici dell’8a giornata Forte dei Marmi batte Follonica, Monza ok. Poi due pari

L’ottava giornata della stagione regolare della Serie A1 di hockey pista 2023-2024 è andata ufficialmente in archivio. In serata infatti sono arrivati gli esiti dei quattro posticipi in agenda.

Nella gara di apertura del menù, il Monza si è imposto per 4-10 sul campo del Giovinazzo, mentre nelle tre partite delle 20.45 l’esito più importante da registrare è quello del Forte dei Marmi, che si è imposto per 4-2 sul Follonica.

Poi due pareggi, col medesimo risultato, 3-3: quello di un pirotecnico Valdagno-Sarzana e quello fra Grosseto e Vercelli.

La 9a giornata è già alle porte: si disputerà tutta fra il 25 e il 26 ottobre. Di seguito il programma delle gare in palinsesto

CAMPIONATO SERIE A1 – 9a GIORNATA – SABATO 25 E DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

25/11/23 ore 20:45 VenetaLab H.Breganze Indeco A.F.P. Giovinazzo 25/11/23 ore 20:45 TeamServiceCar H.R.C. Monza Why Sport H.C. Valdagno 25/11/23 ore 20:45 Gamma Innovation H.Sarzana Follonica H.1952 25/11/23 ore 20:45 Engas H.Vercelli Ubroker H.Bassano 1954 25/11/23 ore 20:45 Telea Medical Sandrigo H. Centro Porsche Firenze V.H.Forte 25/11/23 ore 21:00 Amatori Wasken Lodi Hockey Trissino 26/11/23 ore 18:00 Tierre Chimica Montebello H. C.P. Grosseto 1951

Foto: Forte dei Marmi Hockey