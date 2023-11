Beach volley, Vicky e Reka Orsi Toth eliminate al primo turno di Joao Pessoa, oggi Nicolai/Cottafava al debutto con Cherif/Ahmed

Non una giornata indimenticabile per il beach volley azzurro, quella dedicata a qualificazione e sorteggi dell’Elite 16 di Joao Pessoa in Brasile. Le sorelle Vicky e Reka Orsi Toth sono state eliminate al primo turno, mentre Nicolai/Cottafava per il debutto hanno pescato nientemeno che la coppia bronzo olimpico in carica Cherif/Ahmed proveniente dalle qualificazioni.

Nel primo turno delle qualificazioni femminili Reka e Vicky Orsi Toth hanno subito una sconfitta piuttosto netta (2-0) contro le ucraine Hladun/Lazarenko. Nel primo set doppio tentativo delle ucraine di fuga ma le Orsi Toth riescono a riavvicinarsi sul 18-17 prima di subire il break di 3-0 che chiude il parziale (21-17). Nel secondo set le ucraine volano sul 12-4 e la partita sembra finita ma le azzurre nel finale da 15-9 azzeccano un break di 9-1 e si portano sul 18-16 ma subiscono il ritorno di Hladun/Lazarenko che, con un parzile di 5-0, vince 21-18 e supera il turno.

In campo maschile, dunque, Nicolai/Cottafava affronteranno domani alle 16 contro i qatarini Cherif/Ahmed contro cui hanno già vinto ad inizio stagione a Tepic, in serata alle 23 gli azzurri se la vedranno con i padroni di casa Evandro/Arhur.

Johann/Lucas Aguinelo (BRA)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 0-2 (15-21, 15-21), Semerad/Dumek (CZE)-Dressler/Trummer (AUT) 2-1 (17-21, 21-17, 15-10), Gabriel/Felipe Alves (BRA)-Sepka/Sedlak (CZE) 2-1 (16-21, 21-17, 15-11), Seidl/Pristauz (AUT)-Adelmo/Mateus (BRA) 2-0 (21-19, 21-18), Pedro/Henrique (BRA)-Aravena/Droguett (CHI) 1-2 (13-21, 21-15, 8-15), Grimalt/Grimalt (CHI)-Arthur/Adrielson (BRA) 0-2 (17-21, 17-21), Vinicius/Heitor (BRA)-Seiser/Schnetzer (AUT) 0-2 (17-21, 16-21), Cherif/Ahmed (QAT)-Lucas Sampaio/Dudu (BRA) 2-0 (21-13, 21-18)

Semerad/Dumek (CZE)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 0-2 (13-21, 16-21), Seidl/Pristauz (AUT)-Gabriel/Felipe Alves (BRA) 2-0 (21-19, 21-19), Arthur/Adrielson (BRA)-Aravena/Droguett (CHI) 1-0 (21-15, 21-13), Cherif/Ahmed (QAT)-Seiser/Schnetzer (AUT) 2-0 (21-17, 21-12)

Pool D. 23/11 16: Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT), Evandro/Arthur (BRA)-Crabb/Brunner (USA). 23: Crabb/Brunner (USA)-Cherif/Ahmed (QAT), Evandro/Arthur (BRA)-Cottafava/Nicolai (ITA). 24/11 20: Evandro/Arthur (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT), 17: Cottafava/Nicolai (ITA)-Crabb/Brunner (USA).

Pool c. 23/11 15: Ehlers/Wickler (GER)- Seidl/Pristauz (AUT), Bryl/Łosiak (POL)-George/Andre (BRA). 24/11 0.00: George/Andre (BRA)-Seidl/Pristauz (AUT), Bryl/Łosiak (POL)-Ehlers/Wickler (GER). 17: Bryl/Łosiak (POL)-Seidl/Pristauz (AUT). 25/11 0.00: Ehlers/Wickler (GER)-George/Andre (BRA).

Pool B: 23/11 17: Brouwer/Meeuwsen (NED)- Vitor Felipe/Renato (BRA), Åhman/Hellvig (SWE)-Hörl/Horst (AUT). 24/11 16: Hörl/Horst (AUT)-Vitor Felipe/Renato (BRA), Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED). 20: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Hörl/Horst (AUT). 25/11 0.00: Åhman/Hellvig (SWE)-Vitor Felipe/Renato (BRA)

Pool A. 23/11 20: Boermans/de Groot (NED)-Arthur/Adrielson (BRA), Perusic/Schweiner (CZE)-Pedro Solberg/Guto (BRA). 24/11 15: Pedro Solberg/Guto (BRA)-Arthur/Adrielson (BRA), Perusic/Schweiner (CZE)-Boermans/de Groot (NED). 23: Perusic/Schweiner (CZE)-Arthur/Adrielson (BRA), Boermans/de Groot (NED)-Pedro Solberg/Guto (BRA)

TORNEO FEMMINILE

Carol Horta/Ana Luiza (BRA)-Vasiliauskaite/Kliokmanaite (LTU) 2-0 (21-18, 22-20), Josi/Talita (BRA)-Taiana Lima/Hegeile (BRA) 1-2 (21-19, 29-31, 5-15), Helland-Hansen/Olimstad (NOR)-Giulia/Natasha (BRA) 2-1 (21-16, 21-23, 15-9), Hladun/Lazarenko (UKR)-Orsi Toth/Orsi Toth (ITA) 2-0 (21-17, 21-18).

Carol Horta/Ana Luiza (BRA)-Bansley/Bukovec (CAN) 0-2 (13-21, 14-21), Andressa/Vitoria (BRA)-Taiana Lima/Hegeile (BRA) 2-0 (21-17, 21-17), Helland-Hansen/Olimstad (NOR)-Talita/Thamela (BRA) 0-2 (15-21, 13-21), Placette/Richard (FRA)-Hladun/Lazarenko (UKR) 2-0 (21-16, 26-24)

Pool D. 23/11 13: Carol/Barbara (BRA)-Placette/Richard (FRA), Xue/Xia (CHN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL). 21: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Placette/Richard (FRA), Xue/Xia (CHN)-Carol/Barbara (BRA). 24/11 21: Xue/Xia (CHN)-Placette/Richard (FRA), Carol/Barbara (BRA)-Gruszczynska/Wachowicz (POL).

Pool C. 23/11 19: Müller/Tillmann (GER)-Bansley/Bukovec (CAN), Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA). 24/11 14: Agatha/Rebecca (BRA)-Bansley/Bukovec (CAN), Stam/Schoon (NED)-Müller/Tillmann (GER). 19: Stam/Schoon (NED)-Bansley/Bukovec (CAN), Müller/Tillmann (GER)-Agatha/Rebecca (BRA).

Pool B. 23/11 18: Ludwig/Lippmann (GER)-Andressa/Vitoria (BRA), Nuss/Kloth (USA)-Tainá/Victoria (BRA). 24/11 13: Tainá/Victoria (BRA)-Andressa/Vitoria (BRA), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER). 18: Nuss/Kloth (USA)-Andressa/Vitoria (BRA), Ludwig/Lippmann (GER)-Tainá/Victoria (BRA)

Pool A. 23/11 14: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Talita/Thamela (BRA), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT). 22: Tina/Anastasija (LAT)-Talita/Thamela (BRA), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI). 24/11 22: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Talita/Thamela (BRA), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Tina/Anastasija (LAT).