Hockey ghiaccio: Vipiteno vince ancora e si piazza al secondo posto in classifica

Vipiteno vince ancora e si piazza al secondo posto della classifica nel Campionato Alps League 2023-2024 di hockey su ghiaccio. Dopo la pesantissima vittoria con lo Jesenice la squadra trentina si è imposta anche sul campo del Salzburg 2, trovando il successo per 2-4.

Un trionfo di capitale importanza per i Broncos, abili ad aprire i giochi con l’1-0 messo a referto da Capannelli (16:45), salvo poi subire il pareggio di Hori dopo appena due minuti. Il botta e risposta prosegue anche successivamente, quando all’1-2 di Livingston segnato al 15:12 del secondo periodo segue il nuovo pareggio austriaco di Helander, trovato all’8:28 dell’ultimo atto. Vipiteno sale però in cattedra nei dieci minuti finali: da una situazione di power play infatti Capannelli trova il guizzo del 2-3. Maylan completa quindi la pratica calando il poker al 19:59 su porta vuota.

In buono spolvero anche Merano, autrice di un bel blitz contro lo Celje, superato per 1-4. Gran colpo poi per Gherdeina che, all’extra time, ha regolato la capolista Zeller Eisbaren per 2-3. Successo di misura poi anche per Fassa che, nel derby, ha avuto la meglio sull’Unterland firmato il 4-3 soltanto ai tempi supplementari.

Giornata no infine per Cortina, strapazzata dallo Steel Wings Linz per 6-1. Il Campionato Alps League tornerà domani, domenica 5 novembre.

Foto: Max Pattis