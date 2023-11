Calcio a 5, Olimpus Roma torna in vetta alla Regular Season di Serie A. Genzano batte Eboli

In attesa del il doppio posticipo, lo SKY Match di Catania Meta-Fortitudo Pomezia e il confronto tra Orte Active Network e Sporting Sala Consilina, sono arrivati i verdetti del sesto turno della Regular Season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2023-2024.

Il primo dato è stato il riscatto dell’Olimpus Roma. Dopo il capitombolo di San Rufo, la formazione allenata da Daniele D’Orto hanno sconfitto per 4-2 L84. Grande prestazione di Fortino (doppietta), che ha permesso ai Blues di rimontare dopo l’iniziale svantaggio. Olimpus nuovamente in vetta alla graduatoria, approfittando della sconfitta dell’Italservice contro Sandro Abate (4-1) a Pesaro nell’anticipo.

Parlando degli altri incontri, eccellente prova dell’Ecocity Genzano, che ha sbancato in casa della Feldi Eboli. Fantecele nel primo tempo e Federico Barra nella ripresa hanno posto la loro firma sul tabellino. In questo modo, i castellani sono secondi insieme al citato Sandro Abate.

Altro successo esterno quello del Ciampino contro il Came Treviso, mentre è arrivata la prima vittoria stagionale per il Saviatesta Mantova: un perentorio 10-3 ai danni dell’Olimpia Verona, riscontro importante per la lotta salvezza. Un pari amaro, infine, per il Napoli Futsal di Fulvio Colini. Ancora una volta i partenopei sono stati ripresi e nel caso in questione è stata un’autorete di Ercolessi a regalare il 3-3 al Pirossigeno Cosenza.

