Calcio a 5: Meta Catania e Active Network vincono nei posticipi della sesta di Serie A

La sesta giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 è andata in archivio. Due erano i posticipi in questa domenica 5 novembre, ecco come sono andate le cose.

Nella partita delle 18.15, la Meta Catania ha schiantato 6-0 la Fortitudo Pomezia. Tre reti nel primo tempo e tre nel secondo per i siciliani, con la doppietta di Bocao a segnare un match davvero senza storia.

Nella gara delle 19 invece, l’Active Network l’ha spuntata 5-4 contro lo Sporting Sala Consilina, in un duello pirotecnico risolto nella ripresa dalla doppietta di Igor e dalla zampata di Curri.

Olimpus Roma sola in vetta alla classifica con 15 punti. Prossimo turno, il settimo, in agenda dal 10 al 12 novembre.

Foto: Divisione Calcio a 5