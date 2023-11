Hockey ghiaccio: Cortina, Renon, Vipiteno, Cavaliers e Gherdeina esultano in Alps League

Un altro mercoledì sera di stagione regolare è andato in archivio nell’Alps Hockey League 2023-2024. Tantissime, vista anche la giornata di festa, erano le gare in agenda. Ecco come sono andate le cose per le formazioni italiane.

Successi per Cortina, che rifila un 5-3 all’HK RST Pellet Celje, Renon, abile a spuntarla 3-2 sugli Steel Wings Linz, e per il Vipiteno, addirittura 6-1, sugli sloveni del Jesenice.

Ma non è finita qui, arrivano affermazioni, anche per gli Hockey Unterland Cavaliers, che vincono 6-5 sull’EHC Lustenau, e per il Gherdeina, che vince lo scontro “interno” 4-3 sul Fassa.

L’unica vera è propria sconfitta, pesante purtroppo, è stata rappresentata dall’1-8 subito dal Merano contro i Red Bull Hockey Juniors.

Prossime partite in agenda fissate per venerdì 3 novembre.

Foto: Max Pattis