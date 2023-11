Hockey pista: Trissino pareggia con il Monza ma resta al comando nella Seria A1

I Campioni d’Italia frenano ma mantengono provvisoriamente la testa della classifica. Evita il peggio Trissino nella quinta giornata del Campionato di Serie A1 2023 di hockey su pista, acciuffando il pareggio con il Monza e mantenendo un punto di distanza sulle dirette inseguitrici Follonica e Valdagno, entrambe a quota 10.

Un match non semplice per la compagine veneta che, sul parziale di 2-2, ha dovuto fare i conti con la clamorosa rete di Tamborindegui, passando quindi in svantaggio a otto minuti dal termine della gara. Sarà un tiro diretto di Giulio Cocco a ripristinare agli equilibri, consentendo ai detentori del titolo di conservare la leadership.

Missione compiuta anche per i toscani di Follonica, usciti vittoriosi per 4-2 dalla sfida contro il Bassano; più netto invece il successo di Valdagno che ha regolato per 8-6 il Giovinazzo.

Da segnalare poi il blitz in trasferta di Lodi in casa del Vercelli per 2-3 oltre che il trionfo interno di Sarzana su Grosseto (5-2) e di Breganze su Sandrigo (3-1). Di seguito tutti i risultati.

CAMPIONATO SERIE A1 RISULTATI 5a GIORNATA

1/11/23 ore 20:45 VenetaLab H.Breganze Telea Medical Sandrigo H. 3-1 1/11/23 ore 20:45 TeamServiceCar H.R.C. Monza Hockey Trissino 3-3 1/11/23 ore 20:45 Engas H.Vercelli Amatori Wasken Lodi 2-3 1/11/23 ore 20:45 Follonica H.1952 Ubroker H.Bassano 1954 4-2 1/11/23 ore 20:45 Why Sport H.C. Valdagno Indeco A.F.P. Giovinazzo 8-6 15/11/23 ore 20:45 Tierre Chimica Montebello H. Centro Porsche Firenze V.H.Forte 25/10/23 ore 20:45 Gamma Innovation H.Sarzana C.P. Grosseto 1951 5-2

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Hockey Trissino 11 5 22 P-V-P 2 Follonica H.1952 10 5 4 P-S-V 3 Why Sport H.C. Valdagno 10 5 1 V-V-V 4 Centro Porsche Firenze V.H.Forte 9 3 17 V-V-V 5 Edilfox C.P. Grosseto 1951 9 5 4 S-S-V 6 Tierre Chimica Montebello H. 9 4 4 V-V-V 7 Gamma Innovation H.Sarzana 9 4 1 V-V-S 8 Amatori Wasken Lodi 7 4 7 P-V-V 9 TeamServiceCar H.R.C. Monza 5 5 2 P-S-P 10 Telea Medical Sandrigo H. 4 5 -3 S-V-S 11 Ubroker H.Bassano 1954 3 5 -6 V-S-S 12 Engas H.Vercelli 3 3 -6 S-V-S 13 VenetaLab H.Breganze 3 5 -16 S-S-V 14 Indeco A.F.P. Giovinazzo 0 5 -26 S-S-S

Foto: FISR