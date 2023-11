Grazie Azzurri! Il toccante video di Sky Sport per celebrare la vittoria della Coppa Davis

Al termine di un percorso entusiasmante, l’Italia ha vinto la Coppa Davis 2023 aggiudicandosi per la seconda volta nella storia la mitica Insalatiera dopo il memorabile trionfo del 1976 a Santiago del Cile. Gli Azzurri, dopo aver superato faticosamente la fase a gironi di Bologna (all’Unipol Arena di Casalecchio), è stata poi trascinata da Jannik Sinner nelle Finals di Malaga sconfiggendo nell’ordine Olanda, Serbia e Australia.

Il cammino della squadra guidata dal capitano Filippo Volandri è stato caratterizzato da innumerevoli alti e bassi, con diversi momenti critici (in primis il durissimo incontro con il Cile nel girone dopo lo 0-3 contro il Canada oltre allo scontro tra Sinner e Djokovic in semifinale) e grandi emozioni fino all’apoteosi del successo per 2-0 nell’atto conclusivo sulla selezione aussie di capitan Hewitt.

Jannik Sinner, Matteo Arnaldi (fondamentali le sue vittorie in singolare contro Garin, Borg e Popyrin), Lorenzo Sonego (decisivo in singolare contro Jarry e Ymer, ma anche in doppio a Malaga nei quarti ed in semifinale), Lorenzo Musetti (importante il suo punto in doppio a Bologna contro il Cile) e Simone Bolelli, con il supporto di un uomo squadra come Matteo Berrettini, hanno raggiunto un traguardo storico che il Bel Paese aspettava da 47 lunghi anni.

Di seguito il VIDEO celebrativo di Sky Sport sulla vittoria della Coppa Davis 2023:

VIDEO SPECIALE SKY SPORT SULLA VITTORIA DELLA COPPA DAVIS





Foto: LiveMedia/Andrea Rosito