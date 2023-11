Golf, Q School per il DP World Tour 2024: Celli, Zemmer e Bovari promossi al Final Stage!

Arrivano buone notizie per il golf italiano anche dai tornei della Q School per il DP World Tour 2024. Dopo i nove eventi di prequalificazione (first stage) andati in scena a cavallo tra agosto e settembre, nel fine settimana appena concluso, con la pendice del lunedì dovuta alle cattive condizioni climatiche, si sono disputati i second stage.

Come accaduto per il Gran Final del Challenge Tour la Spagna è stata teatro delle manifestazioni golfistiche. Sul percorso par 72 di Isla Canela Links (Huelva) il tedesco Philipp Katich trionfa con lo score di -21 (267 colpi), ma l’Italia sorride grazie alla superba prestazione di Pietro Bovari. Il giovane lombardo, non ancora passato al professionismo, chiude in seconda posizione ad un solo colpo dal battistrada, e stacca il pass per l’evento finale di Tarragona. Promosso anche Filippo Celli, quinto con il punteggio di -16. Nulla da fare infine per Julien Paltrinieri, 73° con +5.

A Girona, sul percorso par 71 del Fontanais Golf Club, sorride Hamish Brown. Il danese batte la concorrenza con lo score complessivo di -13 (271 colpi), staccando di una lunghezza il non pro inglese Joshua Berry. Missione compiuta per Aron Zemmer, bravo a qualificarsi per l’evento conclusivo delle Q School congedandosi dalla città iberica in 15esima posizione con il punteggio di -4. Abbandonano invece i sogni di gloria Manfredi Manica (44° a +3) e Filippo Bergamaschi (55° a +7).

Rammarico per Enrico Di Nitto, 27° con -7 sul percorso par 72 del Desert Springs Golf Club di Almeria. Il romano si ferma ad un solo colpo dall’approdo al Final Stage nel torneo vinto dal tedesco Jannik De Bruyn con lo score di -21 (267 colpi).

Il Final Stage di Tarragona sarà un’autentica maratona golfistica. Il torneo si giocherà infatti sulla lunghezza di ben 108 buche, con il taglio che avverrà dopo quattro round. Ci saranno a disposizione 25 carte per il passaggio al DP World Tour, mentre coloro che supereranno il cut guadagneranno quantomeno l’accesso al Challenge Tour 2024. Appuntamento a venerdì 10 novembre con il primo giro della competizione.

