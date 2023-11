Golf, PGA Tour: Alex Noren mantiene la testa dopo il secondo giro al Bermuda Championship 2023

Continua la grande settimana di Alex Noren nel Bermuda Championship 2023. Lo svedese, dopo il roboante 61 di ieri che ha segnato anche la sua miglior performance giornaliera, quest’oggi trova un solido 66 e a metà settimana guarda tutti dall’alto con il suo -15. Il 41enne europeo è assai affamato sia per interrompere il suo digiuno di vittorie che dura da ben cinque anni, sia per trovare il primo successo sul PGA Tour dopo aver primeggiato in ben 10 occasioni nel circuito del Vecchio Continente.

Noren è inseguito a due colpi di distanza da un terzetto composto da Ryan Moore, Satoshi Kodaira e Ryan Brehm. Per lo statunitense Moore un venerdì molto proficuo con la sua carta che segna 7 birdie e neanche un bogey per un -7 che lo porta in totale per il torneo a -13. Il nipponico Kodaira e l’americano Breham hanno piazzato entrambi in questo secondo giro un notevole 65, aiutati anche dalle condizioni perfette in cui i giocatori sono scesi in campo sul magnifico par 71 del Port Royal Golf Course.

Quinta posizione in solitaria per Camilo Villegas con un totale dopo due giri di -12 a sottolineare uno stato di forma eccezionale che ha visto il colombiano essere in corsa fino alle ultime due buche per vincere settimana scorsa il World Wide Technology Championship. In sesta posizione appaiati a -11 troviamo un sestetto di golfisti: Brendon Todd, Doc Redman, D.A. Points, Stewart Cink, Akshay Bahatia e l’unico non americano ma bensì tedesco Matti Schmid. Classifica veramente corta con 24 golfisti racchiusi in quattro colpi, dal -13 del terzetto in seconda posizione al -9 di un folto gruppo con golfisti ancora pienamente in gioco.

E’ ancora in piena corsa per il torneo anche Adam Scott, in dodicesima posizione a pari merito con un totale di -10 e un venerdì chiuso in 67. L’australiano, assieme a Lucas Glover (39° a -7), sono gli unici due golfisti in campo questa settimana nella top-50 del ranking mondiale. Secondo giro che è stato interrotto quando tre partite dovevano ancora completare le diciotto buche, con il taglio che comunque non dovrebbe variare dall’attuale -5. Si ritorna in campo domani in un paesaggio spettacolare per un moving day che promette spettacolo.

Foto: LaPresse