Golf, Noren ancora davanti a tutti al Bermuda Championship 2023. Villegas, Schmid e Moore inseguono da vicino

Si è concluso il terzo giro al Bermuda Championship 2023, penultimo torneo stagionale per la FedExCup Fall del PGA Tour. Mantiene la leadership Alex Noren che dopo il moving day arriva a -19, lo svedese si è issato al comando fin dal primo giro e non lo ha più mollato. Per il quarantunenne alla ricerca della prima vittoria Oltreoceano oggi un giro in 67 colpi frutto di 4 birdie e nessun bogey, che la sua carta non vede da più di 36 buche.

Sul Port Royal Golf Course ad inseguire Noren in seconda posizione c’è Camilo Villegas, oggi autore di un grande -6 di giornata per salire a -18. Il colombiano sta attraversando un ottimo periodo di forma e dopo aver sfiorato la vittoria la settimana scorsa in Messico è deciso a fare quel passo in più per tornare a festeggiare il successo in un torneo.

Terza posizione a pari merito per Matti Schmid e Ryan Moore a -17; il tedesco ha chiuso fortissimo con un eagle ed un birdie nelle ultime due buche, a riparare a delle seconde nove in cui erano arrivati due bogey, mentre l’americano è stato autore di un 67 condito da 1 bogey e 4 birdie. Entrambi domani partiranno da una posizione intrigante per sferrare l’attacco ai primi due.

In quinta posizione a -16 un veterano del PGA Tour, l’americano Stewart Cink, autore quest’oggi di un giro in 66 bogey free. In sesta posizione con -15 a chiudere la top-10 a pari merito troviamo gli statunitensi Vince Whaley e Kramer Hickok, il cinese Carl Yuan, il giapponese Satoshi Kodaira e l’australiano Adam Scott. L’ex vincitore del Masters è uno dei due golfisti all’interno della top-50 dell’OWRG in campo questa settimana e, a quattro colpi dalla testa, fa ancora parecchio paura.

