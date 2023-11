Equitazione: Ben Maher vince in World Cup a Verona, Francesca Ciriesi sesta

Si è disputata a Verona, in Italia, la quarta tappa della World Cup 2023-2024 di salto ostacoli dell’equitazione, che è stata vinta dal britannico Ben Maher su Dallas Vegas Batilly, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 37″45. Seconda piazza per l’elvetico Steve Guerdat su Venard de Cerisy con un netto in 37″60, terzo il belga Nicola Philippaerts su Katanga v/h Dingeshof con un netto in 39″00. La migliore tra i nove azzurri oggi in gara è stata Francesca Ciriesi su Cape Coral, che ha chiuso in sesta posizione al jump-off con un netto in 41″67, ottenendo 11 punti per la classifica generale.

Non hanno trovato il netto sul percorso base gli altri italiani: 20° Roberto Previtali su Conthargo-Blue (5/75″28), poi dal 26° al 29° posto si sono piazzati, rispettivamente, Giacomo Casadei su Chagracon PS (8/71.93), Lorenzo De Luca su Cappuccino 194 (8/74″28), Giampiero Garofalo su Max van Lentz Schrans (8/74″74) e Francesco Turturiello su Made In’t Ruytershof (12/70″05). Più attardati Emanuele Gaudiano su Chalou, 36° (16/71″47), ed Alberto Zorzi su Highlight W, 39° (23/81″55), infine è stata costretta al ritiro Giulia Martinengo Marquet su Scuderia 1918 Quick and Easy 3.

La graduatoria, dopo quattro delle quattordici tappe in programma, vede in testa il tedesco René Dittmer con i 42 punti conquistati nel circuito nordamericano della World Cup, davanti all’irlandese Richard Howley, secondo con 40, ed al britannico Ben Maher, terzo con 35. In casa Italia con il piazzamento odierno conquista i primi 11 punti Francesca Ciriesi, 22ma, mentre Lorenzo De Luca è 26° a quota 9, infine Emanuele Gaudiano è 36° con 5. Restano al palo, invece, Alberto Zorzi, Francesco Turturiello, Giacomo Casadei, Giampiero Garofalo, Giulia Martinengo Marquet e Roberto Previtali.

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini