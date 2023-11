Golf: Manassero parte nelle zone alte al South African Open Championship 2023. Lagergren al comando

Terminato un lungo primo giro all’Investec South African Open Championship 2023 di scena al Blair Atholl Golf & Equestrian Estate, Lanseria, Johannesburg. In testa c’è lo svedese Joakim Lagergren, in Italia ricordato per aver vinto l’Open di Sicilia a luglio 2018. Per lui score di -7 con giro bogey free.

A seguirlo c’è il primo dei padroni di casa, Casey Jarvis, distante un colpo. Dietro di lui il terzetto composto da altri due sudafricani, Jovan Rebula e Louis de Jager, che sono a -5 assieme all’inglese Andy Sullivan.

Sesta posizione, ed è un’ottima notizia, per Matteo Manassero, che cerca subito di mettere in chiaro con quali intenti si sia ripreso la carta per il DP World Tour. Con lui (bogey free) a -4 ci sono anche l’inglese Will Enefer, l’austriaco Matthias Schwab, il francese David Ravetto, lo svedese Jesper Svensson e i sudafricani Combrinck Smit, Christiaan Bezuidenhout, JC Ritchie, Hennie du Plessis e Heinrich Bruiners.

Bella partenza anche per Renato Paratore e Francesco Laporta, entrambi al 16° posto con -3, ma nemmeno Andrea Pavan sfigura con il suo score di -2 che gli vale il 27°. Pari con il par, nell’enorme lotto al 61° posto, Lorenzo Scalise e Filippo Celli, più in difficoltà Edoardo Molinari, che con +4 è 126°. Vero è che altri big o nomi che ricordano antichi fasti sono andati peggio di lui.

