Golf: Guerrier, Pavon e Nicolai Højgaard cominciano in testa il DP World Tour Championship 2023

Al via un DP World Tour Championship 2023 quasi privo di significati, almeno per quel che riguarda la lotta di testa del circuito europeo. La Race to Dubai, infatti, se l’è già aggiudicata matematicamente Rory McIlroy. In testa, dopo il primo giro, ci sono Julien Guerrier e Matthieu Pavon, con il duo francese accompagnato a -5 dal danese Nicolai Højgaard, che ha alle spalle anche l’esperienza di Ryder Cup.

Ancora Francia in quarta posizione con Antoine Rozner, a -4 assieme allo svedese Jens Dantorp e al polacco Adrian Meronk. A proposito di questi, è suo l’unico eagle di tutta la giornata, realizzato alla buca 5 del Jumeirah Golf Estates (o meglio, dell’Earth Course sul quale si disputa l’evento).

Talento in abbondanza tra i settimi a -3: ci sono, infatti, il norvegese Viktor Hovland, l’inglese Tommy Fleetwood, il sudcoreano Tom Kim e lo scozzese Robert MacIntyre, ognuno in grado di evocare differenti sensazioni e tutte riconducibili alle loro ottime capacità e con le rispettive prospettive.

Non dovendo sforzarsi troppo, McIlroy parte da 15° a -1, con lo spagnolo Jon Rahm 24° pari con il par. Va comunque ricordato che non ci sono chance, per lui, di riprendersi il numero 1 per il momento: la questione, presumibilmente, sarà ridiscussa nel 2024.

