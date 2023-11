Golf, Filippo Celli e Renato Paratore staccano il pass per il DP World Tour 2024

Cala il sipario sulla lunga maratona golfistica di Tarragona. Concluso da pochi istanti infatti il sesto ed ultimo round del Final Stage della Q School per il DP World Tour 2024, kermesse che assegna le restanti 25 carte per il circuito maggiore della prossima stagione. Il golf italiano festeggia altri due ingressi che si aggiungono alle certezze dei fratelli Edoardo e Francesco Molinari, e di Matteo Manassero, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Guido Migliozzi e Francesco Laporta.

Missione compiuta dunque per Filippo Celli e Renato Paratore, che chiudono rispettivamente al secondo posto con lo score di -25 ed in undicesima piazza con il punteggio di -19. Evento finale vinto dal tedesco Freddy Schott, bravo ad issarsi in vetta grazie ad un’ultima tornata da -6. Per Schott un complessivo -27 (401 colpi) e due lunghezze di margine su Celli.

Sul percorso par 71 (Lakes Course) dell’Infinitum Golf di Tarragona (Spagna) scorrendo la classifica troviamo in terza posizione con -23 l’olandese Darius Van Driel, il belga Matthis Besard ed il danese Sebastian Friedrichsen. -22 e sesto posto per l’inglese Tom Lewis e per l’australiano Sam Jones, seguiti ad un colpo di distanza dallo spagnolo Sebastian Garcia. Top ten chiusa con lo score di -20 dall’australiano Haydn Barron e dal norvegese Kristian Krogh Johannessen.

Nulla da fare infine per Pietro Bovari, che sigla il suo round peggiore dei 6 congedandosi dal Lakes Course con un giro da +2. -6 e 64° posto per il giovane lombardo, che in ogni caso dalla prossima stagione si cimenterà nel Challenge Tour. Da rimarcare come ben 33 golfisti hanno agguantato la carta per il DP World Tour 2024 in quanto essa era riservata anche ai pari merito. Difatti in 22esima posizione con il punteggio di -13 si sono piazzati ben 11 partecipanti.

