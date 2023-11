Giro d’Italia 2024: Wout van Aert conferma la sua presenza. “È il grande obiettivo”

Il Giro d’Italia 2024 inizia a prendere forma: dopo il percorso, che si preannuncia spettacolare, con la partenza da Torino, ecco che arrivano le prime conferme. Ed ecco subito un corridore di lusso che sarà al via: si tratta di Wout van Aert.

Erano arrivate le prime indiscrezioni nei giorni scorsi, ora il belga in prima persona ha annunciato: “Il Giro sarà il grande obiettivo della prossima stagione”.

Da capire come si presenterà al via il corridore della Jumbo-Visma, che fino ad ora aveva partecipato solo al Tour de France come Grande Giro. La compagine neerlandese aveva già preannunciato come obiettivo principale la top-10 in classifica generale ed una squadra particolarmente giovane.

Il fenomeno del ciclocross spesso e volentieri ha stupito tutti e addirittura potrebbe giocarsi le proprie carte in graduatoria. In ogni caso per le tappe intermedie e per la maglia ciclamino sarà il grandissimo favorito.

