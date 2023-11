Sospiro di sollievo per il mondo del ciclismo: Riccardo Magrini lascia l’ospedale dopo il malore e torna a casa

Dopo il grande spavento di una decina di giorni fa, il mondo del ciclismo può tirare un sospiro di sollievo per la notizia del ritorno a casa di Riccardo Magrini. L’ex corridore e attuale commentatore di Eurosport è infatti uscito dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato ricoverato in seguito a due ischemie e a qualche sintomo di Covid-19.

L’apprezzatissimo commentatore di Eurosport per il ciclismo su strada è tornato dunque nella sua Montecatini e si appresta ad affrontare qualche giorno di riposo, prima di tornare progressivamente ai suoi impegni lavorativi in televisione e non.

“Sto bene per fortuna, tutto è stato felicemente superato, aggiungo che non è stata una cosa grave. Un grazie di cuore a coloro che si sono fatti sentire. Io potrei ripartire anche subito, in questo periodo avevo ed ho diversi impegni, ma prima di muoversi e tornare ai viaggi per onorare gli inviti, occorre ascoltare il parere dei medici che ringrazio per le cure prestate“, le parole del 68enne toscano riportate da La Nazione.