Fognini-Humbert oggi, ATP Metz 2023: orario, programma, tv, streaming

Oggi, non prima delle 18.00, Fabio Fognini tornerà in campo per affrontare il francese Ugo Humbert nella semifinale dell’ATP250 di Metz (Francia). Un percorso esaltante quello del leader che, presente nel tabellone principale grazie a una wild card, ha regalato spettacolo con colpi d’alta scuola nel corso dei suoi match.

Eccellente, in particolare, la prestazione nei quarti di finale contro Lorenzo Sonego. Il derby ha esaltato Fognini, che ha dominato in lungo e in largo la sfida contro il piemontese. Fabio ha saputo disegnare il campo come nelle sue miglior versioni e vedremo se oggi, opposto a Humbert, saprà replicare.

Non sarà un incontro facile dal momento che il padrone di casa, con le sue giocate mancine, può mettere in difficoltà chiunque. Dovrà essere bravo il nostro portacolori a disinnescare i colpi incisivi del proprio avversario, specialmente dal lato del dritto.

La partita tra Fabio Fognini e Ugo Humbert, semifinale dell’ATP250 di Metz, sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

FOGNINI-HUMBERT ATP METZ 2023 OGGI

Venerdì 10 novembre – Inizio programma alle 13.30

Hugo Nys/Jan Zielinski vs Sadio Doumbia/Fabiene Reboul

Non prima delle 15.30

Alexander Shevchenko vs Pierre-Hugues Herbert

Non prima delle 18.00

Fabio Fognini vs Ugo Humbert

Constantin Frantzen/Hendrick Jebens vs Harri Heliovaara/Andreas Mies

FOGNINI-HUMBERT ATP METZ 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it