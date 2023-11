Billie Jean King Cup, l’Italia conosce l’avversaria in finale: clamorosa eliminazione della Repubblica Ceca!

La seconda finalista delle Billie Jean King Cup Finals 2023 di tennis, in corso a Siviglia, in Spagna, è il Canada, che dopo aver superato Spagna e Polonia, primeggiando nel Gruppo C, oggi regola in semifinale la Repubblica Ceca, vittoriosa nel Gruppo A, eliminata al doppio decisivo. Domani, contro l’Italia, le nordamericane giocheranno la prima finale della loro storia: entrambe le formazioni sono già automaticamente qualificate alle Finals del prossimo anno.

Nel primo singolare, giocato tra le numero 2, la ceca Barbora Krejcikova (10 WTA) annichilisce la canadese Marina Stakusic (258 WTA), reduce da due successi nella fase a gironi ma oggi spazzata via per 6-2 6-1 in un’ora e 23 minuti di gioco. Nel primo set il break in apertura indirizza la contesa, con la canadese in scia fino al 2-3, prima di crollare e cedere 2-6 in 43′. Nella seconda partita dall’1-1 (scambio di break iniziale) non c’è storia, con la ceca capace di infilare 5 giochi e vincere 6-1 in 40′.

Nel singolare tra le numero 1, invece, la canadese Leylah Fernandez (35 WTA) batte la ceca Marketa Vondrousova (7 WTA) per 6-2 2-6 6-3 in due ore e quattro minuti. La canadese parte a razzo in apertura e vola sul 4-0, poi la ceca recupera uno dei due break di ritardo, ma cede ancora la battuta nell’ottavo gioco per il 6-2 in 43′. Nel secondo set i ruoli si invertono e la ceca va sul 4-0 per poi chiudere agilmente sul 6-2 dopo 37′. Nella partita decisiva il break che indirizza il match arriva nel quarto gioco in favore di Fernandez, brava poi a risalire dallo 0-40 nel nono game, infilando cinque punti e vincendo per 6-3 dopo 44′.

Nel doppio decisivo, in un match dominato dai servizi, le canadesi Gabriela Dabrowski e Leylah Fernandez superano le ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova per 7-5 7-6 (3) in un’ora e 51 minuti conquistando così la finale. Nel primo set l’unica palla break arriva nell’undicesimo game, quando le ceche si fanno trascinare al punto decisivo e cedono la battuta. Le canadesi tengono a zero il seguente turno al servizio e chiudono sul 7-5 dopo 48′. Nella seconda frazione le canadesi ottengono ancora lo strappo al punto decisivo nel settimo game, ma questa volta arriva l’immediato controbreak, ancora al punto decisivo, delle ceche. Si va al tie break e dal 2-2 le canadesi dominano, portando a casa cinque degli ultimi sei punti, vincendo così per 7-3 dopo 63′.

