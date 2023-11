Fabio Fognini domina Lorenzo Sonego: “Sono anziano, conosco tanti giocatori. Il miglior match del 2023”

Fabio Fognini ha sconfitto Lorenzo Sonego in due rapidissimi set e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Metz. Il tennista ligure ha dominato il derby contro il piemontese, imponendosi con il punteggio di 6-1, 6-2 e proseguendo così la propria avventura sul cemento della località francese, dove è entrato in tabellone grazie a una wild card. Si tratta della prima semifinale stagionale per il 36enne, che domani tornerà in campo per affrontare il francese Ugo Humbert.

Fabio Fognini continua nella propria scalata del ranking ATP, dove al momento occupa il 126mo virtuale e potrebbe anche tornare in top-100. Il ligure, che non è stato convocato per le Finals di Coppa Davis e che sta dimostrando un eccellente stato di forma, ha dominato lo scontro diretto con un altro italiano: oggi Sonego, che sarà invece in squadra a Malaga, non è mai riuscito a impensierire il grande veterano del circuito internazionale.

Fabio Fognini ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Conosco molti dei giocatori sul circuito perché sono anziano (ride, n.d.r.). Oggi ho giocato uno dei miei migliori match del mio orribile 2023. Non ho sbagliato palle da fondo campo, ho cercato di non farlo entrare in partita perché so che con il suo gioco può essere pericoloso e sono davvero molto contento“.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it