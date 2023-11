F1, Sergio Perez: “La partenza mi ha rovinato la gara, potevo fare molto di più”

Non ha troppa voglia di sorridere Sergio Perez dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Interlagos il pilota del team Red Bull ha concluso una gara su distanza ridotta con pochi guizzi e, soprattutto, ad ampio distacco dalla vetta.

Il successo, come sempre, è andato al suo compagno di scuderia Max Verstappen che ha preceduto Lando Norris per 4.2 secondi, mentre il messicano ha concluso addirittura a 13.6. Quarto George Russell a 25.8, quinto Charles Leclerc a 28.5, sesto Yuki Tsunoda a 29.2, quindi settimo Lewis Hamilton a 34.7, davanti a Carlos Sainz, ottavo a 35.1.

Al termine della sua gara, “Checo”, non ha regalato troppi sorrisi nelle interviste di rito: “Sono partito malissimo. Ho perso subito la posizione su Russell, quindi in curva 4 da Hamilton. Da quel momento ho dovuto spingere al massimo per recuperare e ho rovinato le gomme. Questo tracciato è molto severo da quel punto di vista, per cui nel finale ho corso in difesa. Nel complesso una buona prova, ho fatto punti, ma potevo fare molto di più”.

A questo punto team e piloti si concentrano in vista della giornata di domani, con la gara domenicale che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 18.00 italiane (le ore 14.00 locali).

Foto: LaPresse