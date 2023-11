F1 su TV8, GP Abu Dhabi 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 25 novembre, scopriremo il nome di chi, domani, avrà l’89% delle possibilità di imporsi nel Gran Premio di Abu Dhabi. D’altronde i precedenti parlano chiaro. Nell’era turbo-ibrida, il poleman ha vinto 8 volte 9, senza mai mancare il successo dal 2015 in poi! Le ultime otto edizioni sono pertanto tutte state conquistate da chi è partito dalla casella privilegiata.

Al riguardo, in questo 2023 che volge al termine, nessuno può competere con Max Verstappen, autore del miglior giro in qualifica ben 11 volte (Bahrain, Australia, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Olanda, Giappone, Qatar, San Paolo). Sono 5 le migliori prestazioni in qualifica di Charles Leclerc (Azerbaigian, Belgio, Usa, Messico, Las Vegas). Sono risultati per 2 volte i più rapidi di tutti sia Sergio Perez (Jeddah, Miami) che Carlos Sainz (Italia, Singapore). Infine, Lewis Hamilton ha graffiato in Ungheria.

Per la cronaca, l’idiosincrasia della Ferrari per l’autodromo di Yas Marina emerge anche nelle qualifiche. Mai, dal 2009 al 2022, una Rossa è scattata davanti a tutti ad Abu Dhabi! Davvero una pista in tutto e per tutto ostile al Cavallino Rampante. Quanto a lungo perdurerà questa maledizione? Per scoprirlo si può cominciare con il seguire le qualifiche odierne in TV. Come?

F1 – GP ABU DHABI 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale delle qualifiche. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213), salvo differenti scelte editoriali ed esigenze di palinsesto.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita le qualifiche . Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta dell’appuntamento mediorientale. Non sarà altresì proposta in alcun modo la terza sessione di prove libere.

STREAMING – L’evento degli Emirati Arabi Uniti potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita delle qualifiche.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Abu Dhabi.

PROGRAMMA TV8 GP ABU DHABI F1 OGGI

SABATO 25 NOVEMBRE

18.30-19.45, Differita Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP ABU DHABI 2023

SABATO 25 NOVEMBRE

11.30-12.30, FP3 su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

15.00-16.00, QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP ABU DHABI 2023

Le qualifiche saranno ritrasmesse più volte in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari programmati sono: 17.15; 20.45; 22.45 di sabato; 1.45; 3.45; 6.00 e 7.45 di domenica.

Foto: LiveMedia/Dppi/DPPI