F1 su TV8, GP Abu Dhabi 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Signori, si scende. Domenica 26 novembre il treno del Mondiale di F1 2023 arriva al suo capolinea. L’ultima fermata è rappresentata dal Gran Premio di Abu Dhabi, ormai assurto in pianta stabile al ruolo di epilogo della stagione. Dal 2009 a oggi, l’appuntamento degli Emirati Arabi Uniti ha chiuso le danze del Circus per ben dodici volte su quattordici.

Date un’occhiata al nome di colui che partirà dalla pole position. Fatto? Ebbene, sappiate che dal 2015 in poi chi è scattato dalla casella privilegiata ha sempre vinto la gara. L’ultimo GP di Abu Dhabi conquistato da un pilota differente dal poleman è stato quello del 2014, quando il più rapido in qualifica fu Nico Rosberg, in gara rallentato però da un guasto alla sua Mercedes.

La Ferrari ancora aspetta di trionfare a Yas Marina, dove l’Inno di Mameli non è mai stato suonato. Per quattro volte un pilota del Cavallino Rampante si è attestato alla piazza d’onore (Fernando Alonso nel 2011 e 2012; Sebastian Vettel nel 2018 e Charles Leclerc nel 2022), ma nessun uomo di Rosso vestito ha saputo issarsi sul gradino più alto del podio. La storia si ripeterà anche nel 2023, oppure assisteremo a un miracolo? Per scoprirlo bisognerà seguire il Gran Premio di Abu Dhabi in TV. Come?

PROGRAMMA GP ABU DHABI F1 SU TV8

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Ore 19.00, il GP di Abu Dhabi sarà trasmesso gratis in chiaro in DIFFERITA

PROGRAMMA GP ABU DHABI F1 OGGI

(26 NOVEMBRE)

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio di Abu Dhabi. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, il GP mediorientale. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta.

STREAMING – L’evento degli Emirati Arabi Uniti potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà inoltre possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Abu Dhabi.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP ABU DHABI 2023

DOMENICA 26 NOVEMBRE

La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 – GP ABU DHABI 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari di domenica 26 saranno: 17.00; 20.00; 22.30; 24.00.

Dopodiché, l’appuntamento sarà proposto a ripetizione per giorni dalla notte di lunedì 27 novembre in poi.

Foto: La Presse