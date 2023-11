F1, Sergio Perez: “Stagione con alti e bassi, buono il secondo posto in classifica piloti”

Sergio Perez arriva già sicuro della seconda posizione mondiale al Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultima gara della stagione. Un’annata non esaltante per il pilota messicano che ha vissuto una fase centrale tutt’altro che semplice, ma comunque il risultato finale non è da buttare.

Queste le sue parole in vista dell’ultima gara: “È stata una stagione a tratti difficile, con alti e bassi, ma andare ad Abu Dhabi con il secondo posto in campionato già assicurato mi rende molto felice. Voglio concludere la stagione al meglio, quindi lavorerò sodo nel tempo che avrò a disposizione per assicurarmi di essere competitivo. Abbiamo avuto un ottimo passo a Las Vegas che ha confermato i passi avanti che avevo già fatto in Brasile. Voglio ottenere il massimo dalla macchina ancora una volta”.

Vedremo quindi cosa uscirà fuori da quest’ultima gara: Perez è apparso in crescita negli ultimi appuntamenti. Non sarebbe male per il centramericano per concludere una bella vittoria nell’ultimo appuntamento, per vedere al 2024 con fiducia.

Foto: Lapresse