F1, Max Verstappen: “Red Bull fa fatica nei circuiti cittadini, vogliamo migliorare ancora l’anno prossimo”

Chiudere al meglio una stagione da ricordare: questo è l’obiettivo di Max Verstappen nel Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultimo del Mondiale di Formula 1 2023. Il terzo titolo mondiale consecutivo non è mai stato in discussione per l’olandese che vuole far bene in un circuito che evoca i dolci ricordi del primo dei tre Mondiali vinti, quello del 2021 nel quale riuscì a battere Lewis Hamilton al termine di un incredibile duello.

Queste le sue parole in conferenza stampa in vista di quest’ultima gara del 2023: “Prima o poi finirà questa stagione, è stata incredibile, ma sarà tempo di voltare pagina. Il numero di vittorie è pazzesco, è stata un’annata pazzesca e piena di record. Io mi concentro su quello che ho davanti a me e spero di proseguire di slancio l’anno prossimo con una macchina altrettanto competitiva“.

“La mia gara preferita di quest’anno è la rimonta a Miami, poi la vittoria in casa a Zandvoort e il successo a Suzuka dopo il weekend difficile a Singapore. Stiamo lavorando sulla nostra vettura per migliorarla, conosciamo i nostri punti deboli e speriamo di migliorare anche i punti di forza. Nei circuiti cittadini a bassa velocità facciamo più fatica, vedremo se manterremo lo stesso margine l’anno prossimo”.

“Hamilton compagno di squadra? Non accadrà, quindi è inutile creare delle storie basate sui se. Comunque non mi dispiacerebbe averlo in squadra così come tanti altri“.

