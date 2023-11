F1, Lewis Hamilton: “Mi sarei proposto alla Red Bull? Non so da dove arrivino le parole di Horner, non lo sento da anni”

Siamo ai nastri di partenza del weekend conclusivo della stagione. In questo caso Lewis Hamilton si è dimostrato concentrato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023.

Sul tracciato di Yas Marina, che si affaccia sul Golfo Persico, l’attenzione del “Re Nero” parte però da un altro punto. Nelle ultime ore stanno facendo rumore alcune dichiarazioni di Christian Horner, secondo cui il sette volte campione del mondo si sarebbe proposto alla Red Bull per un contratto. Il pilota inglese è netto: “Non so da dove arrivino queste parole. Non sento Horner da anni, so solo che aveva chiesto lui un incontro a inizio anno. Nè io né il mio staff ha mai parlato con lui”.

“Per il resto non posso che congratularmi con il team di Milton Keynes – prosegue Hamilton – Hanno realizzato un anno strepitoso a livello di risultati e nel 2024 li sfideremo per provare a fare meglio. Chiunque vorrebbe avere una macchina simile a disposizione, ma non è certo quello che sogno io. Io voglio tornare a vincere con la Mercedes”.

Il pilota nativo di Stevenage prosegue nel suo racconto: “Non voglio cambiare aria, tutti lo sanno. Piuttosto, il sogno è quello di migliorare il lavoro dentro di noi fino a quando non potremo vincere di nuovo. Ecco perché rimango con la Mercedes. Intanto pensiamo al weekend di Abu Dhabi. Proveremo a tenere il secondo posto nella classifica costruttori su una pista che potrebbe favorirci rispetto alla Ferrari”

Foto: LaPresse