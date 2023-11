F1, Max Verstappen: “Gara divertente, ho sfruttato la Safety Car e il DRS a mio vantaggio”

Vittoria per l’olandese Max Verstappen a Las Vegas, sede del penultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista cittadina degli States si è assistito a una gara molto divertente, che ha sorriso al neerlandese (campione del mondo). 18ma vittoria stagionale per lui e la 53ma in carriera, agganciando Sebastian Vettel nella graduatoria dei piloti plurivittoriosi nel Circus. Alle sue spalle hanno terminato il ferrarista Charles Leclerc (poleman) e l’altro alfiere della Red Bull, Sergio Perez.

Una gara nella quale la Safety Car è stata decisiva per i due alfieri della scuderia di Milton Keynes, dal momento che si sono ritrovati a gestire due set di gomme dure nuove, al cospetto di un Leclerc che aveva un treno di mescole hard già con qualche giro. A completare la top-5 l’Alpine di Esteban Ocon e l’Aston Martin di Lance Stroll, sesta l’altra Rossa di Carlos Sainz.

“Ho cercato di attaccare in partenza, siamo andati larghi entrambi, io e Charles, e sono stato penalizzato. Sono riuscito a sfruttare il DRS a mio vantaggio e la Safety Car è stata importante nell’economia della gara. Contatto con Russell? Per fortuna non ho avuto danni rilevanti e ho potuto spingere senza problemi. E’ stata una gara divertente e spero di poter ritornare qui l’anno prossimo“, le parole di Max.

Ci si proietta così all’ultimo appuntamento di Abu Dhabi, previsto dal 24 al 26 novembre, con una Ferrari che spera di concludere seconda nella classifica dei costruttori e magari recitando un ruolo da protagonista come negli States.

Foto: LaPresse