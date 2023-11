F1, Sergio Perez: “Difficile abituarsi al fuso orario, l’obiettivo è il secondo posto”

Sembra avere le idee chiare Sergio Perez, pronto ad affrontare il roboante GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di F1. Checo, nel tradizionale media day del giovedì, ha espresso le sue sensazioni sul weekend in Nevada, non facile da affrontare soprattutto per le strane condizioni dettate del fuso orario e dal programma.

“Sono venuto qui molte volte prima, quindi conosco bene questo posto – ha detto il pilota della Red Bull -. Ovviamente è molto diverso dal solito, soprattutto per il fuso orario. Trovo un po’ folle restare sveglio così a lungo la notte, è una vera sfida per noi“.

Perez ha infine parlato del suo obiettivo più grande, quello di conquistare la seconda posizione nella classifica piloti: “Dobbiamo solo fare quello che vogliamo e assicurarci di massimizzare i nostri prossimi due fine settimana, sarebbe bello conquistarla qui perché è la prima opportunità che abbiamo, ma è più importante concentrarci su un finale concreto di stagione“.

Foto: LaPresse