Rally, Hyundai apre le danze in Giappone con Thierry Neuville

Hyundai inizia al meglio il Rally del Giappone 2023, ultimo appuntamento stagionale del FIA World Rally Championship. Thierry Neuville, dopo il miglior crono nello shakedown, si ripete nei 2 km della ‘Toyota Stadium SSS 1 ‘, prima asperità di un lungo fine settimana d’azione.

Il belga ha preceduto il compagno di squadra Esapekka Lappi di 7 decimi, il finnico fresco di rinnovo per il 2024 ha completato la SS1 tenendo testa all’estone Ott Tanak (M-Sport Ford) ed allo spagnolo Dani Sordo con la terza Hyundai i20 ufficiale.

Leggermente più attardate le auto giapponesi. Toyota ha siglato il quinto tempo assoluto con l’idolo locale Takamoto Katsuta, presente nella classifica provvisoria davanti al campione del mondo eletto Kalle Rovanperä. Il 23enne non ha preso rischi nella speciale odierna, segmento che verrà ripetuto ancora due volte da qui a domenica. La prudenza del finlandese è stata ‘copiata’ anche dal francese Sébastien Ogier e dal gallese Elfyn Evans, rispettivamente in ottava ed in nona piazza con oltre 4 secondi e mezzo di ritardo dalla vetta.

Quest’oggi, nella tarda serata italiana, si inizierà a fare sul serio con il caratteristico segmento ‘ Isegami’s Tunnel 1’ (23.60 km). Il programma è più che mai intenso, ben sette speciali si disputeranno in successione sulle imprevedibili strade giapponesi.

