F1, perché il GP di Las Vegas si correrà al mattino presto in Italia: tra fuso e orari insoliti

Qualcuno potrà sicuramente risultare spaesato dagli orari del Gran Premio di Las Vegas. Generalmente, le gare sul continente americano vanno in scena nella serata europea. Viceversa, l’oltremodo pubblicizzato appuntamento del Nevada si disputerà al primo mattino italiano! Come se non bastasse, c’è l’equivoco legato alla data. Formalmente, la gara si terrà di sabato, ma alle latitudini europee sarà comunque domenica. Perché accade tutto questo? Spieghiamolo.

Partiamo dal presupposto che la differenza di fuso orario è marcatissima. Il Nevada sarà anche un’accozzaglia di montagne, valli e deserti, ma è inserito nella Pacific Time Zone, quella dell’Oceano Pacifico e della costa americana occidentale. Pertanto, è 9 ore indietro rispetto al Central European Time (la nostra zona), del quale fa parte l’Italia.

Inoltre, Las Vegas significa “vita notturna”. È dal tramonto all’alba che la “Capitale Mondiale dell’intrattenimento” mostra il suo vero volto. Sarebbe paradossale disputare un GP di F1 con la luce diurna, soprattutto se si vuole spettacolarizzare l’evento. Indi per cui, gli orari in loco saranno davvero insoliti. Per intenderci, le qualifiche scatteranno alla mezzanotte locale e la gara alle 22.00 di sabato sera, allo scopo di posizionarla nel famigerato “Saturday Night”, la fascia televisiva più ambita e prestigiosa negli States.

Si aggiungano 9 ore alla partenza delle sessioni più pregnanti e si avrà la spiegazione all’equivoco. Le 22.00 di sabato sera di Sin City sono le 7.00 di domenica mattina a Roma. Di conseguenza, pur disputandosi negli Stati Uniti, per gli appassionati europei l’appuntamento di Las Vegas sarà l’equivalente di un GP asiatico!

F1 – PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2023

VENERDÌ 17 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 5.30-6.30, PL 1 (Ore 20.30 di giovedì 16 a Las Vegas)

Ore 9.00-10.00, PL 2 (Mezzanotte di venerdì 17 a Las Vegas)

SABATO 18 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 5.30-6.30 PL 3 (Ore 20.30 di venerdì 17 a Las Vegas)

Ore 9.00, Qualifiche (Mezzanotte di sabato 18 a Las Vegas)

DOMENICA 19 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 7.00, GARA (Ore 22.00 di sabato 18 a Las Vegas)

Foto: La Presse