F1, prove libere finite alle 4.00 di notte: cosa è successo a Las Vegas

Las Vegas sarà pure la città che non dorme mai, ma neppure la F1 questa volta scherza: piloti costretti ad un fine settimana atipico, con programma che si svolge dal giovedì al sabato sera statunitense (da venerdì a domenica all’alba in Italia), con una prima giornata conclusa clamorosamente in ritardo.

La prima sessione di prove libere del GP di Las Vegas, scattata alle ore 20.30 locali (le 5.30 italiane), è stata sospesa definitivamente dopo pochi minuti a causa di un tombino che ha danneggiato il fondo di alcune vetture, tra i quali quello della Ferrari di Carlos Sainz.

Le seconda sessione, inizialmente prevista alla mezzanotte locale (le 9.00 in Italia), è slittata di due ore e mezza, scattando dunque alle 2.30 di notte, ed inoltre è stata prorogata di mezz’ora, durando 90′ contro i consueti 60′, proprio per le vicissitudini accadute nella prima sessione.

La fine del lavoro in pista, dunque, anziché giungere all’1.00, è arrivata alle 4.00 (le 13.00 in Italia), ed i piloti torneranno, ancora una volta, in pista alle 20.30 per la terza sessione di prove libere, seguite alla mezzanotte dalle qualifiche ufficiali.

Foto: LiveMedia/Stefano Facchin/AvensImages